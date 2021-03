Alternativas caseras para decorar y dejar las paredes como nuevas

lunes 29 de marzo de 2021 | 0:00hs.

De cara al otoño siempre es interesante renovar algún rincón de la casa. Esta temporada es buena idea decorar paredes originales, ideas distintas y actuales que se podrán llevar a cabo sin tener que romperse la cabeza.



Paredes originales con corcho

Una pared se puede volver muy especial simplemente pintado unos individuales de corcho. Una idea divertida y sencilla de llevar a cabo. También podemos crear con ellos un original moodboard para la mesa de estudio. O se puede decorarlos con diseños geométricos o entelar el corcho. Combinar tus telas favoritas y conseguir crear una pared única y especial que sorprenderá a todos.



Una divertida forma de reciclar viejos tableros de corcho que ya no quedarán olvidados en cualquier trastero. Y además se podrá seguir usándolos para notas si se lo necesita. Una solución dos por uno.



Platos llenos de encanto

Seguro que nuestras abuelas también lo tenían…pero ahora esta idea se renueva. Si se es de arriesgar poco, la combinación de platos blancos será una buena solución combinando diferentes formas y medidas conseguirás una pared única pero sin estridencias. O crea un conjunto simétrico. Y es una buena forma de darle uso a esa antigua vajilla desparejada que se guarda en algún armario.



O se puede eligir algún elemento que unifique ( color, estilo, dibujo,forma, etc) y consigue decorar paredes llenas de encanto, muy estilo shabby chic, que hará las delicias de todas las visitas.



Si se prefiere la decoración ecléctica y colorista también se puede encontrar en los platos una solución estupenda para renovar una pared, llenarla de ellos o convertirla en una parte más de la decoración….el resultado te encantará.



Empapelando con diarios y revistas

Una forma divertida de reciclar viejos diarios y a la vez decorar paredes con papel. Las paredes de diario llevan algún tiempo con nosotros y siguen de moda, son divertidas, frescas y se convierten en las protagonistas de cualquier espacio. Son geniales para habitaciones de estilo industrial o juveniles. Las hay de papel pintado, pero suelen repetirse demasiado.



Y si se quiere darle algo más de color a esas paredes, utilizar revista, antiguos libros de viajes, cuentos infantiles….y se conseguirá crear espacios muy especiales .



Una pared llena de cajas

Las cajas de madera son uno de esos elementos que pueden tener mil usos. Unas estanterías para la entrada de casa o para una zona de trabajo o estudio es una de las mejores soluciones. Sólo hay que darles una mano de pintura y a colgarlas, así de sencillo.



Oscuras golondrinas

Porque las golondrinas han vuelto… pero no sólo las oscuras, también en blanco o en color. Lo ideal es en cerámica como las típicas de Portugal y si son en grupo aún mejor. Quien pueda viajar a Portugal cuando no haya emergencia sanitaria ya sabes que recuerdo traer. Ya dicen que todas las modas vuelven y ahora también las golondrinas.



Mimbre llenos de color

El mimbre es otro de los materiales que vuelven con fuerza para instalarse en todos los rincones de casa…y las paredes no iban a ser menos. Así que los platos y cestos de mimbre sirven para darle un aire nuevo a ese espacio que estás deseando renovar.



El étnico está de moda, sobre todo en los complementos, y la influencia de los diseños africanos trae cestos llenos de color. Una mezcla de estampados y colores que da un resultado genial.



Monopatines reciclados

Una idea fantástica para habitaciones juveniles diferentes: reciclar los viejos monopatines. Se puede utilizar las ruedas como percheros y las bases como estanterías o como decoración ….sea como sea la originalidad está asegurada. El reciclaje está de moda.



Papel picado original y divertido

A todo color o en uno solo, una forma divertida de redecorar una pared. Genial en habitaciones infantiles pero también para toda la casa. Los dorados son una apuesta segura, porque el oro es tendencia. Pero además combinado con gris, se obtendrá un precioso resultado para una mesa de trabajo o una entradita.