Clase 2: Bustos llegó 9º y Abente fue 33º

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Los misioneros Bautista Bustos (Ford Ka) y Juan Pablo Abente (VW UP) pudieron terminar ayer la final de la Clase 2 del Turismo Pista que se disputó en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. El cordobés Matías Cravero (Chevrolet Corsa) fue el vencedor de la prueba. Bustos llegó 9° y Abente terminó en la 33° posición.



La gran ilusión era Bustos, quien por primera vez largaba desde la segunda posición, pero el apostoleño no movió bien y cayó cauarto en los primeros metros de la carrera. Bustos, en su segunda carrera en la categoría no se pudo mantener en el pelotón de punta y tuvo que ir al roce en más de una maniobra. En la quinta vuelta se pasó en un frenaje y quedó en la sexta posición. Con el transcurrir de las vueltas, el auto del misionero fue perdiendo rendimiento y terminó 9º en la final.



“Si bien tenía la posibilidad de largar adelante sabíamos que en piso seco es otra condición de pista y que se iban a venir los pilotos con más experiencia. Buscamos pelear adelante en las primeras vueltas, pero se hizo difícil mantenerse. Igual estoy contento porque pudimos terminar entre los diez primeros que es muy bueno para nosotros”, contó el posadeño.



Por su parte, Juan Pablo Abente no pudo estrenar de la mejor manera su VW UP. El posadeño largó en la 24° posición y ni bien iniciada la prueba tuvo problemas con la caja de cambios, por lo que rápidamente cayó al puesto 30. A medida que avanzaba la prueba el VW UP perdía rendimiento y posiciones por lo que vio 33º la bandera a cuadros en su debut.