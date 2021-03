Bolivia pidió a Estados Unidos que no infiera en sus asuntos

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:02hs.

Bolivia consideró “una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos” el reclamo de Estados Unidos para que la Justicia libere a la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y a otros ex funcionarios y presuntos responsables del golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales, y advirtió que pronunciamientos de ese tipo “no contribuyen a una relación de respeto mutuo” entre ambos estados.



Esas declaraciones “no contribuyen a desarrollar una relación de mutuo respeto entre nuestros estados, no responde a información objetiva y atentan precisamente contra la institucionalidad que pretenden defender”, señaló la cancillería boliviana en un comunicado.



El pasado sábado, el secretario de estado estadounidense, Antony Blinken, instó al gobierno boliviano, en un comunicado, a “dejar en claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional con la liberación de los ex jerarcas detenidos”.



El jefe de la diplomacia estadounidense también expresó la “profunda preocupación” de Estados Unidos por “las crecientes señales antidemocráticas y la politización del sistema judicial en Bolivia”.



En su respuesta, La Paz manifestó su preocupación “porque este tipo de pronunciamientos son una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos”.



La ex presidenta de facto Áñez, arrestada el 14 de marzo por cargos de sedición, terrorismo y conspiración, está con prisión preventiva en un penal de La Paz por seis meses.