Fonda: “El sexo ya no me interesa más”

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Para sorpresa de tantos admiradores de Jane Fonda, la bella actriz de 83 años, en una entrevista a “Harper’s Bazaar” confesó que ya no le interesa más el sexo. “Una relación sexual, nunca más. No siento la necesidad”, señaló. Abocada de lleno a su carrera artística y a su activismo como medioambientalista, Jane está haciendo cambios rotundos en su vida y además de decidir que no se va a comprar más ropa nueva, sorprendió con su confesión respecto del sexo. En relación al tema, aseguró que es muy vanidosa y sólo tendría un encuentro íntimo si fuera un hombre joven. Sorprendida de sí misma dijo entre risas: “No es algo terrible eso?”.