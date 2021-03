Ilusiones en danza

domingo 28 de marzo de 2021 | 6:01hs.

A diferencia del viernes, la lluvia de ayer trajo buena suerte a los misioneros en la segunda fecha del Turismo Pista, en Olavarría. Primero fue el apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka), quien en la Clase 2, ganó la pole, la primera serie y largará hoy desde la segunda posición en la final (ver aparte). Después, en la Clase 3, se destacó el obereño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta Kinetic) quien fue el más rápido, ganó la primera serie y también largará desde la segunda posición en la final.

Sniechowski logró su registro en el último minuto, del último grupo y marcó 1m47s620/1000 para la mejor vuelta al circuito de 3979 metros de extensión, para sumar su cuarta pole en la Clase 3. Así el obereño largará adelante en la primera serie.

Si bien pudo hacer una diferencia al principio, la salida del auto de seguridad puso en duda su victoria. Es que en el relanzamiento Thiago Martínez le presentó lucha directa.

El piloto misionero lograría hacerse de un gran triunfo luego de pelear de igual a igual la posición con Martínez, quien llegaría a liderar durante la última vuelta para luego perder esa colocación en la anteúltima curva a manos de Sniechowski, en una gran definición.

“Un día complicado por lo climático, porque llovió, pero contento con los resultados. La pole hace rato no la hacía y después pude ganar la serie, que fue apretada sobre el final. Lástima el auto de seguridad que me complicó porque veía con buen ritmo, se me acercaron los otros y Thiago Martínez intentó, pero por suerte me salió la maniobra y ganamos la serie”, resumió el obereño sobre la acción del sábado.

Sobre la última vuelta de la serie comentó: “Thiago me empezó a apurar, tuve que cuidar un poco más y no me quise arriesgar, llegó muy cerca mío en la curva del fondo, él se pasó un metro y le hice la tijera, me recuperé y entrando a la recta la hice bien lenta para que no me pase, me empujo un poco, pero me pude acomodar y ganar. Va dedicado a mi familia sponsors, a la gente de Misiones, a mi tío que me acompaño, mis amigos y toda la gente que hace posible que este acá”.

En la misma serie, Martín Badaracco (Nissan March) llegó en la séptima posición y Juan Pablo Urrutia pudo ganar cuatro lugares y llegar en la octava posición. Por su parte Jorge Possiel (Nissan March) apostó a correr con gomas lisas y la jugada le salió mal y llegó 15°.

En la segunda serie, que se disputó sobre una lluvia torrencial, Martín Blasig (Toyota Etios) ganó cinco lugares y llegó 15°. Mientras que Luciano Viana (Toyota Etios) se vio involucrado en varios roces y llegó 24°.

El segundo parcial lo ganó el entrerriano Yair Etcheveste (Renault Clío) y como fue el más rápido largará adelante, junto a Tomas Sniechowski.

La final se pondrá en marcha a las 11.50, se podrá ver por TyC Sports, y el resto de los misioneros largarán de la siguiente forma: Badaracco 14º, Urrutia 16º, Blasig 29º, Possiel 30° y Viana 46°.

Un día perfecto

Por otra parte, en la Clase 2, el apostoleño Bustos (Ford Ka) tuvo ayer un día perfecto en el Turismo Pista. A primera hora logró su primera pole en la categoría y un rato después venció en la primera seri.

En la batería, Bustos los madrugó a todos en la largada y se escapó adelante, sacando una clara ventaja al resto. Más allá de eso el apostoleño apostó a hacer su ritmo y venció de punta a punta luego de seis vueltas.

“Estoy muy contento, pudimos hacer una linda serie, nos escapamos en la largada, apostamos al ritmo y el auto se mostró muy rápido. Estuve muy atento a la salida del pace car y esa fue la clave de la carrera”, explicó Bustos.

En la misma batería Juan Pablo Abente (VW UP) largó 13°, luego de haber clasificado 25°. Tras seis vueltas pudo ganar un puesto y ver la bandera a cuadros en la 12° posición.

La segunda serie fue ganada por Gastón Fontana (Chevrolet Corsa) y como fue 600/1000 más rápida que la de Bustos, largará primero y el misionero segundo. Mientras que Abente largará en la 24ª posición.

Hoy la final de la Clase 2 se disputará desde las 10.50 y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.