Neurocirujano contra la epidemia de accidentes viales

domingo 28 de marzo de 2021 | 0:00hs.

Diego Welter, médico neurocirujano de 39 años, expresó a El Territorio su preocupación por la cantidad de pacientes que ingresan a la guardia con traumatismos de cráneo y las causas principalmente son accidentes de tránsito con bicicletas o motos. Si bien los accidentes suceden día a día, el problema más significativo es la falta de conciencia en la utilización correcta de los elementos de seguridad, como por ejemplo, abrocharse correctamente el casco.

“Lo que me llama poderosamente la atención es que en la guardia día tras día vemos como nuestros adolescentes y adultos jóvenes ingresan a la sala de emergencia con traumatismos de cráneo que pueden ser fácilmente evitables. La preocupación más grande es la falta de conciencia en la utilización correcta de los elementos de protección como asegurarse el casco, el 70 por ciento de los chicos que tienen la suerte de llegar a un interrogatorio en la guardia explican que tenían el casco puesto, pero se olvidaron o no acostumbran a abrocharlo correctamente, otros suelen utilizar cascos viejos, que no son homologados y obviamente cuando sucede el accidente los traumatismos son importantes. es algo tan sencillo, y te puede dejar secuelas neurológicas permanentes y ni hablar de la muerte”, reflexiona el especialista, que trabaja en dos localidades, Eldorado y Puerto Rico.

“En Eldorado recibo pacientes de la zona Norte, de las colonias; en el interior la moto es el móvil más accesible por el precio y mantenimiento, pero muchos al subirse no son conscientes de que no utilizar correctamente el casco te puede llevar a secuelas neurológicas graves, muchas veces terminan en la muerte por la lesión cerebral, pero otras veces los pacientes, en su mayoría jóvenes, quedan totalmente dependientes de algún familiar, porque se desconecta el cerebro y no pueden hacer rutinas que antes lo hacían, no les permite hacer por la gran secuela que tienen. Hay gente que se puede llegar a rehabilitar y otros que no logran regresar a la condición previa al traumatismo”, dijo Welter.

Los accidentes más frecuentes se ven en pacientes de entre 17 y 40 años, “pero también en niños, porque los padres no llevan correctamente a los niños con los elementos de sujeción que necesitan provocando un aumento en casos de niños que fallecen o tienen traumatismos por esta falta de utilización de los elementos de protección”.

Según Welter, en las grandes ciudades se respetan más las normas de tránsito, “acá ves al motociclista con el casco puesto y las tiritas colgando, piensan que porque es una moto de baja cilindrada no les va a pasar nada; el que va a cortar el pasto va con la motoguadaña, el bolso y todos los elementos y en caso de un imprevisto no está en condiciones de controlar su vehículo, o van al kiosco de al lado a comprar algo y no son conscientes de que un accidente le puede provocar la muerte o una secuela neurológica grave”, enfatizó.

Es por ello que una vez más la recomendación de respetar las normas de tránsito nunca está de más y más aún cuando la vida está en juego.