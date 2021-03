Escaso acatamiento del cierre total en Paraguay

domingo 28 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Paraguay entró ayer en un cierre total para frenar los contagios de coronavirus, pero el acatamiento es bajo, con mercados funcionando con normalidad. Sí se redujo la circulación vehicular, según la prensa paraguaya.

La Policía hacía controles aleatorios en Asunción y Departamento Central, donde piden a las personas certificados para circular y según el comisario Alcides Denis había menos vehículos en comparación a un sábado normal.

Pero en los mercados de Asunción y San Lorenzo se podía verificar el bajo acatamiento al decreto que prohíbe la circulación, según el diario ABC.

La fase “cuasi cero” que entró ayer en vigor y estará vigente hasta el 4 de abril, obliga a los comercios que no son esenciales a permanecer cerrados.

Negocios de ropa, de electrónica y otros similares mantenían sus puertas abiertas desde muy temprano y la gente entraba a comprar, haciendo caso omiso de la restricción.

Asimismo, en Ciudad del Este, todo tipo de negocios mantuvieron sus puertas abiertas con comerciantes que compartían el mate y muchos propietarios de negocios sin tapabocas, reportó el diario Última Hora.

Colapso en Brasil

En Brasil de fin de marzo de 2021 no hay playas ni bares ni comercios, no hay vehículos para vender en las concesionarias por la falta de producción y no hay camas para pacientes con Covid-19.

El marcado avance de la poderosa cepa P1, surgida en Manaos, estado de Amazonas, y el colapso hospitalario que está impidiendo a los enfermos graves morir en una cama de terapia intensiva tienen el jaque al país vecino. Son más de 2.100 muertos promedio por día.

Hay lista de espera para internarse en lugares icónicos para los argentinos como Copacabana en Río de Janeiro, Florianópolis, Bahía o incluso en la fronteriza Foz de Iguazú.

Son al menos 6.500 pacientes que esperan camas, 1.500 apenas en San Pablo, el estado que batió el récord de tener más infectados.

El colapso del sistema hospitalario se refleja también en los tres estados del sur fronterizos con las provincias de Misiones y Corrientes, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.