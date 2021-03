Psicoanálisis para todos

domingo 28 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Con el objetivo de ampliar horizontes y expandir la transmisión del conocimiento, un grupo de psicólogos misioneros puso en marcha un centro de psicoanálisis que se presenta como una novedosa propuesta en la Tierra Colorada.

Es un espacio de transmisión y debate en torno al psicoanálisis dedicado a la enseñanza, la investigación y la atención clínica. Entre las actividades que se desarrollan en el centro se destacan los conversatorios y seminarios para tratar distintos tipos de problemáticas actuales y es por eso que son abiertos y gratuitos para el público en general.

“El objetivo lo planteamos desde que observamos que existe un problema. Vimos que acá en Misiones el psicoanálisis quedó reducido a una enseñanza muy limitada que no se transmite culturalmente. Todo lo contrario a lo que pasa en otros lugares del país. Por eso lo que queremos es abrirlo a la sociedad. El objetivo es transmitir el psicoanálisis desde diversos ejes. Transmisión, investigación y práctica”, sintetizó Nicolás Mazal (M.N. 52390), uno de los profesionales encargados de coordinar la iniciativa junto con Franco Pozzobon y Nicolás Insfrán.

“En Buenos Aires es algo que se utiliza bastante y es muy común el tema de los conversatorios en un café, en bares o en bibliotecas. Uno va y si le interesa el tema puede participar. No es como una clase, se trata de algo más horizontal y existe un intercambio en un ambiente relajado en el que hasta se puede compartir un café o una cerveza mientras se lleva a cabo”, ejemplificó el profesional.

Palabras autorizadas

La idea es tratar temas actuales como, por ejemplo, la teoría de género. Para eso se invita a especialistas en la materia, filósofos, psicólogos, abogados, etcétera. “Queremos hacerlo una vez por mes siempre teniendo como eje al psicoanálisis, eso quiere decir que siempre va a haber un contenido psicoanalítico pero que estará abierto a otras áreas como la filosofía, la literatura, la política, la historia”, remarcó Mazal en diálogo con El Territorio.

El viernes por la noche se dio el puntapié inicial con un conversatorio sobre las problemáticas actuales en el psicoanálisis.

Al respecto, el entrevistado explicó de qué se trató esta primera experiencia y contó que “Argentina y Francia son los dos países en los cuales más se practica y se estudia el psicoanálisis. Pero en la Argentina se metió en gran parte de la sociedad, es muchísima la cantidad de gente que se psicoanaliza. En Francia el psicoanálisis es algo que todavía tiene que ver más con la élite y hay que tener determinados recursos económicos para poder ir a un psicoanalista”.

“En Argentina se metió en las obras sociales, en hospitales, en las universidades públicas. Lo que planteamos es que el psicoanálisis en nuestro país tiene una carga ideológica que por momentos trata de imponer su teoría. Actualmente la ideología más fuerte tiene que ver con el biologicismo (todo radica en el cerebro y todos los problemas están en el cerebro). Eso responde a una ideología, no a una teoría científica o académica, sino que se mezclan un poco las cosas”, aseguró.

El momento del psicoanálisis

Según lo que argumentó Nicolás Mazal y que se debatió en el primer conversatorio, en la actualidad el psicoanálisis en lugar de tratar de entender al paciente se enfoca más en la disciplina. “Eso es lo que vemos en las terapias y en los centros, que se intenta disciplinar o corregir al paciente en lugar de comprenderlo y tratar de descifrar el síntoma. Lo que proponemos con este centro y con los conversatorios justamente es no ideologizar el psicoanálisis y no cerrarnos a un público específico”, destacó.

“Nosotros planeamos el escenario para ver hacia dónde vamos y nos preguntamos si estamos siguiendo un camino ideológico o teórico. Muchas veces hacemos algo que no sabemos de dónde viene y ni hacia dónde va, pero lo seguimos haciendo. Un psicoanalista trabaja hoy en un centro educativo terapéutico, eso es una paradoja”, exclamó.

“Parecen cosas que son muy específicas del psicoanálisis, pero una vez que las escuchás te das cuenta que nos tocan de cerca a todos”, aseguró el profesional.

Este tipo de centros de psicoanálisis resulta muy útil para aquellos estudiantes que se reciben luego de cursar la carrera y no tienen la posibilidad de realizar un doctorado o una maestría. Sirven para ‘meterse en el círculo’. Es un espacio para recibir a pacientes, pero también de formación analítica.

“Uno va y trata de formarse en el psicoanálisis. Cualquiera puede ir a formarse, no sólo un psicólogo. Obviamente que no podrán atender porque no están matriculados, pero sí se puede estudiar y formarse. Va mucha gente de otras áreas porque el psicoanálisis está muy metido en toda la sociedad”, finalizó Mazal.

Los conversatorios son libres, gratuitos y se llevan a cabo con cupos limitados en el espacio Respiro Diseño, un lugar destinado a emprendedores que se encuentra en el barrio El Palomar de la ciudad de Posadas.