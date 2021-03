La Biblioteca Popular denuncia otra vez que el inquilino no paga

domingo 28 de marzo de 2021 | 6:00hs.

La Biblioteca Popular de Posadas (BPP) nuevamente afronta una complicada situación financiera.

La centenaria biblioteca ubicada en calle Córdoba 2069 alquiló en 2016 el local contiguo a la firma de electrodomésticos Minicuotas Ribeiro que en 2018 comenzó a atrasarse en los pagos. De la BPP contaron que el año pasado, la empresa se comprometió a pagar al menos una cuota al mes y llegaron a un acuerdo. Sin embargo, aseguran que volvieron a incumplir.

Por ese motivo, el equipo de trabajadores de la BPP compartió con El Territorio una cronología y un comunicado expresando que el inquilino nuevamente incumple con el contrato.

Según trascendió a este medio, al día de hoy la empresa inquilina adeuda un total de siete meses, lo que suma un total de 1.470.000 pesos. A eso se suman los punitorios por mora por lo que la deuda asciende a casi 2.800.000 pesos aproximadamente.

Con la intención de mantener la autogestión que siempre caracterizó a la BPP, desde el 2006 alquilan un local comercial, propiedad de la asociación. Hoy, el alquiler es la principal fuente de ingreso para solventar los gastos sociales, las tareas corrientes y para pagar los sueldos en blanco de los bibliotecarios que conforman un equipo profesional especializado para atender al público y promover acciones culturales (presentaciones de libros, talleres de lectura y arte para niños y adultos, cine club, conciertos, entre otras propuestas que llevan adelante).

En 2018, la empresa Ribeiro –última y actual inquilina- -“inició atrasos en el pago y luego directamente durante cuatro meses no abonó absolutamente nada, conducta que no abandonó y reiteró permanentemente”, expresaron los empleados.

“Debido a la presión de trabajadores y socios a través de los medios, y a la paciente labor e insistencia de la tesorera se llegó a un acuerdo; fueron pagando con cuenta gotas y con cheques diferidos parte de la deuda. Esta situación se repitió en varias oportunidades y consiguió finalmente desfinanciar completamente a la institución"

“Hoy día la biblioteca no tiene dinero para pagar los sueldos. El año pasado se agravó la situación, y no sólo por la pandemia ya que está conducta de Ribeiro es anterior, y en el mes de julio los empleados cobraron el medio aguinaldo en 5 cuotas que se terminaron de pagar en diciembre. Actualmente se adeuda la tercera y última cuota del medio aguinaldo de diciembre. Y se sabe con certeza que a fin de mes no van a cobrar la totalidad de los salarios” aseguraron.

En lo que va del 2021, el último pago que realizó la empresa fue el 27 de enero, correspondiente al mes de agosto del 2020.

Ahora, “hicimos una carta documento que vamos a someter a criterio de la comisión directiva y haremos posteriormente la elevación requerida para iniciar un trámite de juicio”, resaltaron al tiempo que puntualizaron: “Como empleados de la BPP responsabilizamos directamente a Ribeiro. Ya es tiempo de reclamar y exigir lo que corresponde”.