Escuela de valores

domingo 28 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Aníbal Yanz supo dejar su huella en el deporte misionero a finales de la década del 80. Oriundo de Garuhapé, el boxeador desplegó su talento en varios puntos de la provincia, además de Corrientes y Buenos Aires. Pero el destino quiso que sus virtudes sean inculcadas en otros.

“El boxeo es destreza y no agresión, como muchos piensan”, inició la charla el hombre que comenzó su carrera en 1986. “En ese año empecé a entrenar en Puerto Rico, tenía 22 años y estuve activo hasta 1989”.

“Siempre me gustó el boxeo, sólo que vivía en la colonia y en ese entonces no conocía a alguien que me enseñe”, continuó Aníbal. “La clave para ser un buen boxeador pasa por el entrenamiento y la dedicación. Boxear significa disciplina, entrenamiento y respeto entre competidores”.

En noviembre de 1986, Yanz se consagró campeón provincial en la categoría peso mediano. “Silvio Demelo fue mi contrincante, peleamos en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y esa noche hubo mucho público”, relató el ex boxeador. “Fue una pelea muy aguerrida porque ambos estábamos muy bien entrenados y terminé ganando el título por puntos”.

Si bien compitió en forma amateur, Aníbal subió al ring en 18 oportunidades, ganó en 10, empató cuatro veces y perdió en otras cuatro ocasiones. “En una pelea gané por nocaut, además peleé en Posadas, Corrientes y en 1987 participé en el campeonato argentino en Buenos Aires”.

El hombre contó que una de las claves para ser constante es el entrenamiento: “Entrenaba dos horas por día en el gimnasio y regresaba a casa trotando 12 kilómetros”.

Igualmente el tiempo pasó y se dio cuenta de que lo suyo estaba debajo del ring. “Desde 1990 preparo a chicos en la escuela Trébol Box, además realicé varios eventos deportivos en Garuhapé y llevé a distintos puntos de Misiones a mis alumnos”, precisó Aníbal. “Hasta dos chicos que preparaba fueron ternados a mejores boxeadores de la provincia y en 1997 otros dos participaron en el Campeonato Argentino en la Federación Argentina, en Buenos Aires”.

Hoy Yanz trabaja en su taller de motos desde hace 30 años y es bombero voluntario en Garuhapé. “En mi taller trabajo todos los días y antes de la pandemia entrenaba a mis alumnos. Ahora sólo espero con ansias volver a enseñar lo que me gusta, nunca dejando mis actividades laborales”, detalló.

Para cerrar, Aníbal contó que en noviembre del 2019 le robaron varios elementos que guardaba como reliquia de su época como boxeador. “Tenía todo en mi taller, entraron y se llevaron todo lo que atesoraba, hasta guantes que ocupaba”...a Aníbal sólo le quedó una bolsa con arena para entrenar.

En el hombre se ve a simple vista la honestidad, el trabajo, el deseo de superarse a sí mismo y dar a conocer lo que aprendió, no se guarda nada para sí, sino que ayuda a otros chicos a aferrarse el deporte sabiendo que siempre hay un camino para salir adelante, por más adversidades que se presenten.