Madonna, acusada de trucar una foto en Instagram

domingo 28 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Botas cortas, pollera a cuadros, cabello negro azabache lacio con flequillo, una sobria remera de Joy Division y la piel de quinceañera. Madonna parecía la protagonista de una nueva versión de El retrato de Dorian Gray en una de las fotografías que publicó en Instagram, en 2015, cuando promocionaba Rebel Heart, su 13° álbum de estudio. Pero la juventud no es eterna y si bien allí se veía su cara, la silueta juvenil no pertenecía a la diva del pop sino a una joven llamada Amelia Goldie. Así lo demostró la tiktoker cuando posteó las fotos de ambas.

“I look kewl” (”Me veo cool”), escribía Madonna, seis años atrás, photoshop mediante. La revelación la hizo la propia Goldie en su cuenta de TikTok, semanas atrás. “Madonna fotoshopeo su cara sobre mi cuerpo y todavía sigue en Instagram”, escribió Goldie, en torno a la imagen de la diva (que es también, en parte, la suya). Algunos fans de la cantante reaccionaron con comentarios en la publicación de la fotografía.

Mientras tanto, Amelia conversó con Vice y dijo: “Me reí y pensé que era una broma, luego me di cuenta de que estaba en su cuenta oficial y no podía creerlo. Estaba en estado de shock. Se lo dije a mis padres y todavía piensan que es una broma y no pueden comprender cómo o por qué sucedió. Es muy gracioso”. Goldie se habría comunicado en un par de ocasiones con la agencia de representación de Madonna sin haber obtenido respuesta alguna.

Luego de esta revelación queda un poco desdibujada la acusación que Madonna hizo a Facebook e Instagram, desde que las redes sociales cambiaran en diciembre pasado su política de privacidad. Aseguró que Mark Zuckerberg (creador de Facebook) violaba los derechos de privacidad de los usuarios y podía acceder a información personal de los titulares de cada cuenta y de sus familiares.