El autor de ‘Game of Thrones’ firma acuerdo de cinco años con HBO

domingo 28 de marzo de 2021 | 6:00hs.

El escritor estadounidense George R.R. Martin, autor de la saga de novelas ‘Canción de hielo y fuego’ adaptadas para la TV como la exitosísima ‘Game of Thrones’, firmó un acuerdo multimillonario que lo mantendrá ligado con la señal premium HBO y su compañía hermana, la plataforma de streaming HBO Max, por los próximos cinco años.

Según informó la revista especializada norteamericana Variety, el convenio permitirá el desarrollo de numerosos proyectos para ambos medios del grupo WarnerMedia basados en su prolífica bibliografía.

Martin es ya productor de la serie precuela de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’, que apunta a estrenar en 2022.

La idea de HBO es sacar provecho de las miles de páginas que Martin escribió ambientadas en el universo narrativo de la serie y poner en marcha varias otras precuelas.

En las últimas horas se supo, además, que se trabaja en una serie animada que posiblemente llegue directamente a la plataforma HBO Max, que lanzará en el país a mediados de este año.