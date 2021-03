Sniechowski se quedó con la pole en la Clase 3 del Turismo Pista

sábado 27 de marzo de 2021 | 13:45hs.

Así como la lluvia ayer complicó a los misioneros, hoy parece traer buena suerte.

Luego de la pole de Bautista Bustos en la Clase 2, otro misionero se destacó en la Clase 3 del Turismo Pista. El obereño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta Kinetic) fue el más rápido en la categoría mayor en Olavarría.

Sniechowski logró su registro en el último minuto, del último grupo y marcó 1m47s620/1000 para la mejor vuelta al circuito de 3979 metros de extensión.

"Muy contento por el uno, íbamos mejorando de a poquito, la pista iba mejorando y yo iba agarrando la confianza con los límites. Gracias a Dios nos llevamos el uno. En la última vuelta le alcancé a otro auto y pude aprovechar la succión. La condición de pista es muy difícil y hay que estar concentrado para no irse afuera. Por suerte salió la vuelta, hace mucho que venimos trabajando para esto, es un esfuerzo de la familia, amigos, sponsors y el equipo. También estoy contento por Bauti Bustos que hizo el uno. No quiero que me ganen las emociones porque todavía tenemos la serie y la final, esperemos seguir así", destacó el obereño.

También hubo una buena actuación del eldoradense Martín Badaracco (Nissan March), quien se ubicó en la novena posición, luego de haber dominado el entrenamiento matinal.

El resto de los misioneros quedaron un poco relegados. Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta Kinetic) quedó en la 21° posición; Jorge Possiel (Nissan March) quedó en la 27° posición, Luciano Viana (Toyota Etios) fue 36°, Martín Blasig (Toyota Etios) se ubicó en la posición 40°.

La Clase 3 disputará sus series desde las 16.10 y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.