Bustos logró la primera pole en la Clase 2 del Turismo Pista

sábado 27 de marzo de 2021 | 12:40hs.

El apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka) logró hoy su primera pole en la Clase 2 del Turismo Pista al marcar el mejor tiempo en la clasificación realizada en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

Bustos salió en el primer grupo donde las condiciones de pista fueron ideales ya que paró por unos minutos la lluvia y no hubo viento. Así el apostoleño marcó 1m49s787/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3979 metros de extensión.

El segundo grupo ya tuvo lluvia en pista y la pista fue desmejorando, por lo que nadie pudo mejorar el registro de Bustos. En ese grupo Juan Pablo Abente (VW UP) se ubicó en el quinto puesto de su grupo y quedaba parcialmente en la 19° posición. El posadeño buscó una segunda vuelta rápida y venía bajando su registro pero salió la bandera roja por un despiste y no pudo mejorar.

La pista siguió desmejorando ya que se hizo presente el viento cruzado en la larga recta de Olavarría y la lluvia se hizo más intensa y solamente algunos pudieron mejorar los tiempos, entre ellos Lucas Bayala (Ford Fiesta), quien se ubicó séptimo.

Así Bustos, en su segunda carrera en la categoría, celebró su primera pole en la Clase 2 y partirá desde el mejor lugar en la primera serie. Abente finalmente quedó en la 26° posición con un registro e 1m52s409/1000.

“Muy contento, la lluvia hoy nos favoreció a nosotros. Ayer no pudimos encontrar la puesta a punto y quedamos un poco relegados. Hoy salimos en el primer grupo y la pista estaba casi seca, así me enfoqué y pude meter la vuelta. Es una alegría enorme para mí, para mi familia y para todos los sponsor que me ayudan para que podamos estar acá”, indicó el apostoleño.

Las series de la Clase 2 se disputarán desde las 15.10 y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.