Funciones a toda hora y lugar para celebrar el teatro

sábado 27 de marzo de 2021 | 11:40hs.

Como cada 27 de marzo, se celebra hoy el Día Mundial del Teatro, fecha instituida por la Unesco en 1961 con la finalidad de festejar el encuentro que propicia esta rama de las artes escénicas y promover su acceso a toda la población sin distinciones.

En Misiones, una de las actividades más tradicionales de la fecha tiene lugar en Posadas, con la reunión de la comunidad de artistas en torno de un escenario y el público, y son recibidos por una alfombra roja.

Sin embargo, este evento que hace años tiene como sede el Centro Cultural Vicente Cidade, cerca de la Costanera capitalina, debió suspenderse el año pasado por la pandemia y las restricciones de la cuarentena.

En tanto, en esta edición el festejo se hará mañana desde las 17.30 al aire libre en el teatrino del cuarto tramo de la Costanera y bajo protocolo sanitario, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Algunos de los números serán: ‘El jardinero de la madre tierra’, del grupo Agua de Río, ‘¿A vos qué te da miedo?, obra de títeres de El cirquito de Lucresia; y Ezequiel González y Fabio Rodríguez con su espectáculo stand up, entre otros artistas.

Además, desde hoy y hasta el domingo, grupos y salas de teatro independiente celebrarán con funciones en toda la extensión de la tierra colorada, para todas las edades y gustos.

Amplia cartelera

Silvina Warenycia, actriz y directora del grupo teatral Agua de Río, contó sobre las actividades programadas en el marco del Día Mundial del Teatro:

“La comunidad del teatro en nuestra ciudad tiene la tradición desde hace unos años de juntarse a celebrar en el Cidade, ahí ponemos una alfombra roja a modo de agasajo y el escenario queda abierto para las propuestas de los artistas. Esto no se pudo hacer el año pasado por la cuarentena y este año sí vamos a estar celebrando en el cuatro tramo de la costanera y en toda la provincia con funciones hasta el domingo”.

Indicó que “la fecha es importante para todos los que amamos el teatro, porque da la posibilidad de reflexionar sobre el teatro, de su rol en la sociedad y de fomentar que todas las personas tengan acceso a ver una obra de teatro. A mí me pasó de ir a algún lugar con una función y encontrarme con personas que nunca habían visto teatro. Nosotros queremos que todos puedan ver teatro, al menos alguna vez, después cada uno decide si le gusta o no le gusta, pero esa posibilidad de acercarse al teatro y las artes en general es un derecho”.

Asimismo, señaló: “Este año nos pasamos al aire libre y no al Cidade, porque así vamos a poder compartir con más público. Y cuando empezamos a ver qué cosas había para la fecha, nos encontramos con una agenda muy rica y variada de propuestas. Entonces quedamos en que cada artista o grupo festeje en su ciudad, con funciones para su comunidad. También esperamos que la gente acompañe y asista a ver a los artistas, porque el hecho teatral tiene lugar cuando hay un artista en el escenario y otro que mira, el público, que participa de eso que está viendo de manera activa”.

Ponderó que la efemérides encuentra al sector teatral con mucho para resaltar como positivo, luego de atravesar meses difíciles de inactividad.

“Primero estamos felices de volver a la presencialidad, al encuentro con el público y con los compañeros en el escenario, todo protocolo de por medio. También nos alegra que el Instituto Provincial del Teatro Independiente (Ipti) se está poniendo en marcha, lo que sin dudas dará un impulso al trabajo en todo el sector”

Sobre el extenso tiempo en que los teatros permanecieron cerrados a partir de la declaración de la cuarentena en marzo de 2020 y hasta enero pasado, la artista indicó que no fue sencillo y que sirvió mucho la herramienta de la virtualidad para mantener el vínculo con la gente.

“La cuarentena nos tomó por sorpresa, se pararon todas las actividades culturales, los artistas no podían hacer sus presentaciones. Luego de esa sorpresa inicial, de a poco nos fuimos adaptando, encontrando en la virtualidad, en el streaming, en las redes sociales, la manera de encontrarnos con el público. Claro que no es lo mismo que la presencialidad, pero la virtualidad tiene cosas positivas también, permite llegar a más personas, de cualquier parte, que de otra manera no se podría. Creo que el streaming va a quedarse, va a convivir con lo presencial, porque es una herramienta más para comunicar y todo esto fue un aprendizaje”.

Así, los teatreros celebrarán su día y el reencuentro con el público. Habrá presentaciones en Posadas, Candelaria, Jardín América, Eldorado, Puerto Iguazú, San Javier, Puerto Leoni y San Antonio, entre otras localidades.

A su vez, en Montecarlo, desde el jueves y hasta el domingo se realiza la 12ª edición del festival Teatro x Mujer.

Unión y cultura

En 1961, el Instituto Internacional del Teatro de la Unesco decidió organizar una jornada internacional para celebrar la dramaturgia. Se resolvió iniciar con esta tradición el 27 de marzo de 1962.

El objetivo de declarar un Día Mundial del Teatro es dar a conocer el mundo de las artes escénicas a más personas, sobre todo los niños y jóvenes.

Algunas funciones

Hoy en la Costanera

Día Mundial del Teatro con presentaciones gratuitas y para todas las edades, a las 17.30 en el cuatro tramo. La actividad depende del clima, por lo que en caso de lluvia se suspende.

La última alegría

Sala Mandové se suma al festejo del Día Nacional del Teatro con la obra ‘La última alegría’, mañana a las 22.

En la plaza de Candelaria

Hoy a las 19, en la plaza Manuel Belgrano, varieté del grupo Leneas y otros números. En caso de lluvia para esa hora, se suspende.

Teatro x Mujer

Hasta el domingo se desarrollará en Montecarlo la 12ª edición del festival, con funciones de distintos elencos y en otras localidades de la zona Norte.

En Jardín América

En el Teatro de los Cajones, Aconcagua 605, mañana a las 21, función de ‘Las manos de Eurídice’, con la dirección de Sabrina Mercado.