En San Pedro, más trabajos con la horticultura

sábado 27 de marzo de 2021 | 8:40hs.

Así como tantos otros cultivos, las hortalizas fueron afectadas de forma considerable durante los meses de intensa escasez de lluvias, generando pérdida para los productores, quienes de a poco con mucha persistencia vuelven a sembrar. Así, por estos días, los ricos y nutritivos espacios se encuentran al verde vivo y se apunta a la ampliación de la superficie cultivada, por esto resulta de suma importancia recibir acompañamiento del programa Pro Huerta, tanto con semillas como con capacitación.

Las huertas son actualmente una tendencia que no sólo copa las chacras sino pequeñas superficies de tierra en la zona urbana. Este interés por el cultivo de hortalizas, para autoconsumo como para comercialización, trae consigo una fuerte demanda en cuanto a las semillas, siendo para los productores hortícolas, muy importante la distribución gratuita de semillas que realiza el Pro Huerta.

En caso de San Pedro, las semillas para la temporada otoño-invierno llegaron a la Extensión del Inta esta semana, mientras que los promotores podrán disponer de ellas para la entrega a los colonos a partir del lunes.

“Hace más de un mes que notamos una amplia demanda en semillas porque aumentaron de precio. En esta primera instancia, tenemos que asegurar el kit para las personas que están inscriptas que reciben las semillas de manos del promotor. En cuanto a las personas que de forma individual se acerquen, lo que hacemos es encaminar para que quienes se acerquen en forma individual pasen a formar parte de alguno de los grupos y contemos con un registro más preciso” explicó Gladis Cedrún, técnica del Inta a cargo del programa en San Pedro.

Este año, pese a la crisis el Instituto logró adquirir una cantidad importante de semilla para abastecer a todas las personas que así lo requieran siendo indispensable cumplir con el riquísimo de cultivar esas semillas. En la campaña primavera-verano, fueron 2.900 las personas registradas que fueron beneficiadas con el paquete de semillas y a este número, para la nueva campaña suman más 1.500 para intentar satisfacer la demanda.

En algunos casos, los colonos apuntan a ampliar los cultivos mientras que otros a sostener en el tiempo la parcela actual, administrando las semillas para hacer el mejor provecho, evitando plantines en exceso. Tal es el caso de la familia Montero, que reside en la zona industrial de la Capital de la Araucaria y subsiste de lo que cultivan y crían en su terreno, siendo la principal apuesta la cría de pollos, gallinas ponedoras, teniendo a la huerta como un buen complemento.

“Nosotros cada semana hacemos 150 plantines, en bandejas, es una muy buena alternativa porque no se malgastan las semillas y así tenemos para casi toda la temporada. No perdemos plantines ni tampoco verduras, así sé que un paquete, por ejemplo, de lechuga me alcanza; eso uno aprende con el tiempo. Es algo bueno para nosotros, porque con la sequía tuvimos mucha pérdida y ahora de a poco estamos remontando nuestra huerta” señaló Montero.