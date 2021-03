El número más alto en dos meses: 12.936 contagios más

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio de Salud confirmó que se registraron 143 nuevas muertes por coronavirus en Argentina y el total de fallecidos ascendió a 55.235.

Además, se confirmaron 12.936 nuevos contagios, la cifra más alta en más de dos meses, y ya son 2.291.051 los casos positivos consignados en la Argentina, de los cuales 2.064.479 son pacientes recuperados y 171.337 son casos activos.

El último número alto se había registrado el martes, cuando los casos superaron los 9.000 desde el 2 de febrero. Hasta ese momento la cifra diaria oscilaba los 7.000.

Los estragos causados por la mutación brasileña del coronavirus se extienden por Sudamérica, con 100 infectados esperando una cama de terapia intensiva en Paraguay, casos en aumento en Chile, Uruguay y Perú.

En tanto, el Ministerio de Salud Pública de Misiones registró una nueva muerte a causa del Covid-19 y 135 contagios. Con esta nueva cifra, oficialmente la tierra colorada acumula 216 fallecidos y 11.696 positivos desde la llegada del virus.

Tras conocerse el fallecimiento por Covid de una agente del Servicio Penitenciario de 25 años que trabajaba en Cerro Azul y era oriunda de San José, su familia insiste en que se investigue sobre su muerte.

Fuentes cercanas al proceso comentaron a El Territorio que se realizó la autopsia y fue la primera de una persona con Covid. El trabajo se llevó adelante bajo estrictos protocolos por parte del personal forense, que realizó la limpieza de la sala con luz ultravioleta.

Respecto a la causa de muerte, indicaron que “requiere un proceso más largo pues hay que mandar las muestras histopatológicas a realizar las pericias necesarias y en resguardo porque esas muestras pueden contener el virus. El personal que trabajó en el caso quedará aislado durante algunos días”.

Internaron a Joselo Schuap

Ayer el ministro de Cultura de la provincia de Misiones, Joselo Schuap, informó que fue internado tras haber dado positivo al testeo de Covid-19.

“El Covid no es una gripecita. No le deseo a nadie los dolores de cabeza, cuerpo y falta de respiración. Gracias a mi familia que está aislada también en casa haciendo el aguante. Gracias a todos. No me puedo quejar, me están curando y cuando salga a la vereda sin dudas saldré mejor ser humano”, expresó Schuap en su cuenta de Facebook.