Agricultor denunció por amenazas a un abogado

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Ariel Serdiuk (40), agricultor de la localidad de General Alvear, denunció por amenazas a un abogado obereño, quien a su vez lo acusó por el mismo delito.

En tanto, Cristina Núñez (30), esposa del primero, también denunció al letrado ante la Seccional Primera de Oberá.

En diálogo con El Territorio, Serdiuk explicó que el abogado en cuestión es el actual esposo de su ex mujer, de la cual se separó tras 20 años de convivencia, lapso en el que tuvieron dos hijos. Se divorciaron en 2016, precisó.

“Mi ex se cansó de denunciarme y se quedó con todo lo que tenía. Primero la casa en Oberá y después un coche. En noviembre se casó con el abogado y ahora me reclama honorarios. El martes pasado fue con la Policía y la jueza de Paz de Alvear con la intención de llevarse la camioneta de mi señora, pero no le dejé porque eso no es mío. Yo no tengo nada, todo es de mi actual esposa. Ahí el abogado me amenazó”, indicó.

Esa misma tarde, Serdiuk y su señora, junto con sus dos pequeños hijos, viajaron a Oberá para entrevistarse con una abogada, circunstancia en la que habrían sido abordados por el profesional denunciado.

“No sé si nos estaban siguiendo o justo pasaron por ahí, pero me empezó a insultar y le golpeó a mi nenita. Me dijo que él me va a matar o que va mandar a matarme. Por eso estoy con mucho miedo y pido protección para mi familia”, subrayó el agricultor.

Por su parte, el abogado en cuestión brindó su explicación al respecto y desestimó las acusaciones en su contra.

“La Justicia le ordenó que pague 70 mil pesos en honorarios porque dejó sin luz y sin agua a la ex esposa y a los hijos y perdió el juicio. Me apersoné en el domicilio en Alvear y nos recibió de mala manera, me amenazó y no pude verificar los bienes que tiene. Es una persona que está actuando mal, por eso tiene problemas”, opinó el letrado.