Internan por Covid-19 al ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap

viernes 26 de marzo de 2021 | 12:25hs.

En la mañana de este viernes se dio a conocer que el ministro de Cultura de la provincia de Misiones, Joselo Schuap, fue internado tras haber dado positivo por Covid-19.

"Amigos, como ya trascendió, estoy internado por covid peleandola bien como amerita. Mucamas, enfermeras, enfermeros, medicas y médicos, me tratan como a todos en este piso, de mil maravillas", expresó el funcionario en su cuenta oficial de facebook.

Además agradeció en especial al docto Morinigo "que ya se anda mereciendo un monumento", dijo en la red mencionada.

"El covid no es una gripecita. No le deseo a nadie los dolores de cabeza, cuerpo y falta de respiración. Gracias a mi familia que está aislada también en casa haciendo el aguante. Gracias a todos. No me puedo quejar, me están curando y cuando salga a la vereda sin dudas saldré mejor ser humano y agradecere haber aprendido una vez más el valor de la salud y los trabajadores que nos cuidan", concluyó.