Noelia Marzol habló de su embarazo con los seguidores

viernes 26 de marzo de 2021 | 1:43hs.

Noelia Marzol está aislada desde el jueves pasado, cuando se hizo un hisopado y dio positivo de coronavirus. Fue durante un testeo de rutina que se realizó el elenco de Sex, viví tu experiencia. En tanto, Ramiro Arias -esposo de la actriz- dio negativo. pero permanece con ella.

Mientras continúa en su casa, Noelia interactuó con sus dos millones de seguidores de Instagram y lo primero que hizo fue aclarar que transita la enfermedad de manera asintomática y sin riesgos para su embarazo. “Esperemos seguir así el resto de los días que nos tocan de aislamiento. Gracias por la preocupación. Y un saludo a mis compañeros que algunos están medio pachuchos. Los quiero”

Luego, permitió que sus seguidores le envíen algunas preguntas que accedió a responder.

¿Cómo fue el momento en que te enteraste que estabas embarazada?

Exactamente esta noche de la foto (acompañó la respuesta con una selfie de la pareja en la cama). La sacamos para registrar las caras. Me hice el test y le grité a Rami con mucha tranquilidad: “Amigo, creo que estoy embarazada”. Cero romántico.

¿Cómo te imginás a Ramiro de padre?

¡Siento que va a ser lo más!

Lo llevás bien al aislamiento? ¿Tu bebé cómo está?

Estamos bien, por suerte. Sin síntomas. Y creo que Doni también lo está. (Escribió junto a una foto de su panza de embarazo)

¿Qué se siente bailar con Doni?

Sos un fuego. Es lo más lindo que me pasó desde que bailo. (hace 30 años, desde los 4)

¿Cómo te diste cuenta que querías ser mamá?

Yo no lo sé aún… No sé cuándo… ¡pero cuando querés, quéres! Te vas a dar cuenta. Y si no, no lo creas. No es obligatorio, ni indispensable. Muchas mujeres no sienten el deseo.