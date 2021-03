“Memoria, Verdad y Justicia” por Maradona

viernes 26 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Diego Armando Maradona Jr. pidió “Memoria, Verdad y Justicia” por la muerte de su padre y prometió que va a “luchar hasta el último día” por ese objetivo, desde Roma, donde recibió la nacionalidad argentina.

“Memoria, Verdad y Justicia: queremos las tres cosas para mi padre. Voy a luchar hasta el último día de mi vida por eso”, garantizó Maradona Jr., en relación al fallecimiento del astro.

“Creo que la Justicia tiene sus tiempos y no quiero apurar a nadie, quiero que se hagan las cosas bien”, agregó sobre el desarrollo de la causa por la muerte de Diego, el 25 de noviembre pasado.

“Estoy pendiente desde el primer día”, afirmó al ser consultado sobre el avance de la investigación por el presunto delito de homicidio culposo, en la que están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni (coordinador).

“En la Argentina está mi abogado, el doctor Rey, que me apoya en esta lucha. Estoy al tanto de todo lo que está pasando, pero no me corresponde a mí decir quién fue el culpable, si es que hubo uno”, analizó.

En el expediente constan escuchas y audios de WhatsApp entre los integrantes del equipo médico de Maradona que revelan serias irregularidades en el tratamiento de su cuadro clínico y sus adicciones.