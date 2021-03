Alberto recordó a las víctimas y pidió castigo para los genocidas

jueves 25 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández recordó ayer el 45 aniversario del inicio del último golpe cívico militar y se hizo eco de una intervención fotográfica y lumínica que se realizó durante la noche del martes en la Plaza de Mayo en homenaje a la histórica lucha de las Madres y las Abuelas.

“Hace 45 años el terrorismo de Estado se apoderó de la Argentina. Honro a las víctimas en mi memoria. Abrazo con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Pido castigo para quienes causaron semejante daño. #NuncaMas”, escribió Alberto Fernández ayer en horas de la mañana en su cuenta de Twitter.

Junto al mensaje, Fernández publicó el video en el que se puede ver la intervención realizada por la agencia pública de noticias Télam en torno a la histórica Pirámide de Mayo y en los edificios de la Plaza.

A través de 16 fotografías de gran tamaño y un montaje lumínico sobre los 32 pañuelos blancos que tallan las baldosas de Plaza de Mayo alrededor de su Pirámide, la instalación “Siempre están” ilustró algunos de los hitos más emblemáticos de la lucha protagonizada por las Madres y Abuelas en sus marchas y rondas de los jueves.

Como parte de la muestra, los pies de las Madres y Abuelas circulando en la Plaza, como supieron exigirles los militares que usurparon el Poder en 1976, fueron representados por la figura lumínica de ocho pañuelos blancos adicionales que giraron sobre las baldosas.

Más tarde, el presidente también publicó en su cuenta de Twitter: “A 45 años del hecho más trágico de nuestra historia reciente, el sábado junto a mi querida Taty Almeida me sumé a la campañas de @abuelasdifusión y los organismos para plantar un árbol por los 30.000”.

Y agregó: “La memoria, la verdad y la justicia son políticas de Estado #PlantamosMemoria”.

Se refirió a la visita que hizo el sábado pasado al predio de la ex Esma para participar de un homenaje de trabajadores desaparecidos.

“Macri propuso olvidar”

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri “propuso olvidar” todo lo relacionado con la última dictadura cívico militar y sostuvo que eso “lastimó” a las organizaciones de derechos humanos, pero “no nos hizo bajar los brazos”.

“El gobierno anterior, el de Macri, propuso olvidar. Decía que esto es pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los derechos humanos”, recordó Carlotto en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, la dirigente de derechos humanos confió que le “cuesta” nombrar al ex mandatario porque “es tan falaz y tan indigno, porque sigue teniendo los mismos criterios mentirosos pensando que somos tontos, con ese libro que ha escrito ahora”.

“Por eso llamamos a no olvidar y la resistencia la vamos a tener siempre, mientras tengamos vida, porque esto no debe olvidarse para que no se repita”, insistió Carlotto.

En tanto, resaltó que “no hay una historia tan tremenda en Latinoamérica, con la ferocidad que estos genocidas le hicieron al pueblo, como la vivida en nuestro país”, al valorar las acciones recordatorias por los 30 mil detenidos desaparecidos que se realizan a 45 años del golpe cívico militar.

En este segundo aniversario del 24 de marzo en pandemia, y frente a la consiga ‘Plantamos Memoria’ -en virtud de los cuidados por el coronavirus- Carlotto destacó las acciones “que se vienen realizando en el interior y en países de Europa”.

“Yo creo, no hay historia tan tremenda en Latinoamérica, con la ferocidad que estos genocidas le hicieron al pueblo, como la vivida en nuestro país”, dijo la dirigente, tras lo cual insistió en que “la juventud tiene que saber lo que pasó y hacerse parte, para que no se repita esta historia tremenda”.

