Godzilla vs Kong: el duelo épico llega hoy al Imax

jueves 25 de marzo de 2021 | 6:05hs.

El duelo del año que todos los fans de los monstruos gigantes estaban esperando. Ambos, íconos de la cultura pop, no se habían enfrentado desde hace mucho en la pantalla grande, por lo que la película generó grandes expectativas. Ya desde las redes sociales, Godzilla vs Kong hizo que los fans tomaran su bando y debatieran sobre su apuesta a quién ganará la batalla.

“Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo”, asegura la sinopsis oficial.

La película se añadirá a la saga de filmes de las que forman parte Godzilla de 2014, Kong: La Isla Calavera de 2017 (disponibles en Netflix) y Godzilla: King of the Monsters de 2019 (disponible en compra en Prime Video o por HBO). Si bien no es una continuidad exacta ni lienal de estas cintas, es probable que tener presente sus historias, sume a entender esta nueva entrega.

El reparto estará conformado por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Julian Dennison, Kyle Chandler; además de los mexicanos Eiza González y Demián Bichir. La dirección estará a cargo de Adam Wingard, y contará con el trabajo de Eric Pearson y Max Borenstein en el guión; y con Terry Rossio, Michael Dougherty y Zach Shields en la historia.

La anterior entrega de la franquicia fracasó en taquilla y no fue bien recibida por la crítica, pero de parte de los fans tuvo una respuesta muy positiva, sobre todo entre aquellos que pueden perdonar una trama endeble con humanos sin ningún tipo de atractivo, pero con batallas espectaculares que traen de vuelta a monstruos clásicos del universo de Godzilla.

Redoblando la apuesta y con mejores vistas desde las críticas y los fans, Godzilla y Kong, llega como un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. El protagonista se embarca en una misión de alto riesgo y hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvarlos.

Con Club

2x1 con el club

Mañana podés ver Godzilla vs King Kong, con un descuento de 2x1 con la tarjeta de Club El Territorio. Para conseguir las entradas se puede ingresar a la web y app del Imax, que crea automáticamente burbujas sociales.