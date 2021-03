Dos mitos del cine cara a cara: Godzilla Vs Kong en el Imax del Parque del Conocimiento

miércoles 24 de marzo de 2021 | 13:03hs.

Con el mismo protocolo sanitario vigente, desde este jueves 25 llega un estreno gigante al Imax del Conocimiento con dos franquicias que se juntan para tener a Godzilla y Kong juntos como protagonistas. Podés sacar tus tickets desde la web agendadelconocimiento.com. ar o la App para celulares del IMAX.

El film es la secuela de Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: Skull Island (2017), y esta será la cuarta película del MonsterVerse de Legendary Entertainment. Con estos antecedentes, llega el tan esperado enfrentamiento entre dos íconos monstruosos en la épica aventura "Godzilla vs. Kong". Dirigida por Adam Wingard (proveniente del cine de terror y el suspense) y escrita por Terry Rossio. Protagonizada por la nueva estrella joven de Hollywood Millie Bobby Brown (Stranger Things) y Alexander Skarsgård (True Blood, Tarzan).

La trama, la batalla, el misterio

Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo. El épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, es solo el comienzo del misterio que se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del 25 al 28 de marzo. (2D +13)

Jueves 25

A las 18 Godzilla vs. Kong (Castellano)

A las 21 Godzilla vs. Kong (Subtitulada)

Viernes 26

A las 18 Godzilla vs. Kong (Castellano)

A las 21 Godzilla vs. Kong (Subtitulada)

Sábado 27

A las 18 Godzilla vs. Kong (Castellano)

A las 21 Godzilla vs. Kong (Subtitulada)

Domingo 28

A las 18 Godzilla vs. Kong (Castellano)

A las 21 Godzilla vs. Kong (Subtitulada)

La entrada general 2D $400. Menores de 12 años y jubilados $350. Tickets disponibles en la web agendadelconocimiento. com.ar o en la App del IMAX.

Protocolo sanitario

Con sólo el 50% de butacas habilitadas, la plataforma de ventas online generará automáticamente burbujas sociales de hasta seis personas, posibilitando así el distanciamiento necesario. Además, el Candy bar ofrecerá sólo productos en paquete cerrado.