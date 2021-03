En Misiones hay 13 casos de Convocatoria Pública Nacional para la adopción

miércoles 24 de marzo de 2021 | 11:44hs.

El pasado 20 de marzo El Territorio dio a conocer que se lanzó la Convocatoria Pública Nacional para encontrar una familia a cuatro hermanitos de 6, 8, 12 y 17 años que están alojados hace un año en un hogar de la localidad de Montarlo, aunque son oriundos de Eldorado.

La medida fue dada a conocer por el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam) dado que ya se agotaron las búsquedas de adoptantes en la provincia y por consecuencia la Justicia recurrió al registro nacional.

Al respecto, Claudia Galeano, titular del Ruaam, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: “las convocatorias públicas nacionales son en busca de familias que estén en condición de ser adoptantes. Este caso es una búsqueda de familia mediante un proceso de convocatoria pública en el que aunque la familia no se encuentre inscripta puede pedir que sean incorporadas al registro de adopciones y van a ser evaluadas para poder acceder a la vinculación adoptiva”.

“Hicimos de esta manera porque este grupo de hermanos ya pasó por todo el proceso legal adoptivo en Misiones y no fue posible encontrar una familia misionera que se encuentre inscripta para la adopción de manera conjunta. Si tuvimos solicitudes que pidieron la separación pero estamos hablando que la más chica tiene 6 años con un hermano de 8 y en este caso no es posible porque no quieren separarse y esto fue recogido por la jueza y eso nos notifica, la imposibilidad de separarlos”, destacó.

Además comentó que estos casos de adopciones múltiples cuando son más de dos, en este caso de 6 a 17 años, son bastantes más frecuentes que lo que la comunidad se imagina, “yuvimos la posibilidad en Eldorado de la adopción de seis hermanos, la familia lo quiso así y ya tienen el DNI con el cambio de filiación y estamos felices”.

“A veces esta posibilidad de convocatoria pública es la última oportunidad de estos niños de lograr esta parentalidad adoptiva y es así que trabajamos en red con otras provincias para articular la red federal de registros, hay que agotar la posibilidad de las familias misioneras y después buscar en otras jurisdicciones”, detalló la directiva.

Galeano aregó que en materia de adopciones es necesario que exista el amor pero además hay otras cuestiones que van a ser evaluadas para la admisión de los casos, “hay veces que se comunican familias de otras jurisdicciones que tienen el interés de comenzar el proceso pero viven en un departamento y las condiciones socioambientales no son las recomendables para la adopción de estos cuatro niños y un perrito”.

“Estamos trabajando con otros registros para que familias que se encuentran inscriptas puedan acceder a este caso en particular y además desde ayer trabajamos con entrevistas para articular con los demás registros para los formularios y ver si se encuentran en condiciones de adoptar”, acentuó.

13 en espera

La titular del Ruaam dijo que el proceso de adopción ya no es tan burocrátivo como se piende y no requiere de mucho dinero, “no es así porque el Registro pone en disposición de la familia de acceder a este servicio para informarles de cuáles son las cuestiones que deben tener presente y el acompañamiento constante que nunca paró pese a la pandemia”.

“En este momento hay otros tres hermanos en situación de convocatoria pública que tienen entre 11 y 17, dos varones y una niña que quieren ser adoptados y también están en vigencia. Por otra parte tenemos la posibilidad que dar en adopción a otros seis hermanitos de 4 a 15”, remarcó.

Finalmente dijo, “en convocatorias públicas en 2019 tuvimos 39 casos, en 2020 se llegó a tener 18 y actualmente estamos hablando de 13 con aproximádamente 20 niños. Cuando llegamos al proceso de convocatoria estamos hablando de casos difíciles y a los que lamentablemente no pudimos dar respuestas”, finalizó.