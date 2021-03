Adultos deben esperar 15 días entre vacuna del Covid y antigripal

miércoles 24 de marzo de 2021 | 1:01hs.

La principal campaña de vacunación este año será contra el Covid-19. Sin embargo, esto no quita la importancia de la antigripal, como todos los años.

En este sentido, Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, indicó: “Una vez que llegue la antigripal hay que establecer la estrategia de vacunación, con los chicos no va a haber problemas porque no los estamos vacunando contra el Covid-19, pero en los mayores de 65 años hay que establecer bien el esquema porque no se pueden poner juntas las vacunas de la gripe y el Covid-19”.

Si bien hasta el momento no se detectaron complicaciones con la dosis de una y otra al mismo tiempo, la recomendación es al menos dejar pasar 15 días entre la aplicación de una vacuna y otra.

Laura Pulido, coordinadora de enfermedades infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, había explicado a este matutino que “se recomienda en lo posible dejar un lapso de tiempo entre una vacuna y otra, no porque haya una interacción mala entre ellas o porque una altere a la otra, sino para no correr ningún tipo de riesgos con algún efecto adverso”.

Al ser consultado sobre el inicio de la campaña de vacunación antigripal, el Jefe de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, Roberto Lima, indicó que “aún no hay fecha de arribo de las dosis de la antigripal, están trabajando en la parte de los lineamientos técnicos y sabemos que va a ser para abril, pero no hay fecha estimada todavía”.

El año pasado, la campaña de vacunación antigripal comenzó el 25 de marzo con una población objetivo de 242.148 personas. El Ministerio de Salud Pública, en este contexto de pandemia, priorizó la vacunación de los equipos de salud y a los adultos mayores de 65 años y más, bajo un sistema de turnos para evitar aglomeraciones.

La vacuna antigripal está dentro del Calendario Nacional de Vacunación y debe aplicarse en las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones graves por la gripe.

Su aplicación es gratuita para la población objetivo que incluye: embarazadas; las puérperas (hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo); los niños de 6 a 24 meses de edad (deben recibir dos dosis); los adultos de 65 años o más; y las personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo (enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunodepresión, diabetes) y presenten una orden médica.

Vacuna anticovid

Misiones continúa avanzando en su plan de inmunización contra el Covid-19 y en este contexto, el lunes llegaron 9.600 dosis de la vacuna Sputnik V a la provincia. “Estamos en proceso de distribución y adecuación para ver a qué población va a ser destinada, estamos trabajando en ese tema junto a todo el equipo de Salud”, dijo el titular de la cartera sanitaria, Oscar Alarcón.

El arribo de este componente 1 producido en Rusia será para inmunizar prioritariamente a los adultos mayores que, por un error en el sistema al entregar los turnos, quedaron sin ser vacunados semanas atrás. Y se prevé que se den turnos para continuar con el plan de vacunación en otros adultos mayores.

Desde este punto de vista, Báez añadió que “pronto vamos a abrir las inscripciones para nuevas dosis, el sistema Alegra Med Misiones está listo y se está probando la robustez y solidez de la app para probar su resistencia. Una vez que esté todo listo se pondrá en marcha la inscripción, estamos todos ansiosos de que sea lo antes posible, pero calculamos que será antes del fin de semana”.

La semana pasada, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había anunciado que el sistema de inscripción para acceder a la vacuna ahora será a través de la aplicación Alegra Med, una herramienta digital que ya está en funcionamiento y se utiliza para solicitar asistencia médica sin tener que trasladarse a un centro asistencial.

Asimismo, indicó que “van a poder preinscribirse de acuerdo al tipo de vacuna que va a estar llegando o que ya se tiene disponibilidad” y que “es una aplicación que tiene la posibilidad de estar en los sistemas Android y Apple, inclusive para que se pueda entrar con la computadora”.

En cifras

9.600

La cifra corresponde a la cantidad de dosis del componente 1 de la Sputnik V que llegaron el lunes a la provincia, destinadas a mayores de 65 años.

