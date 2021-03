River: Angileri no estuvo en la práctica y Casco sería titular

miércoles 24 de marzo de 2021 | 6:01hs.

River volvió ayer al trabajo tras la impactante goleada contra Godoy Cruz, con el la mira puesta en Racing, un rival directo por la clasificación a cuartos de final de la Copa Liga Profesional.Para ese duelo Marcelo Gallardo recuperará a Milton Casco, quien fue expulsado en la Bombonera, y espera por otros dos laterales, Gonzalo Montiel y Fabrizio Angilieri.

Casco ya cumplió con la fecha de suspensión que recibió tras la roja en el empate con Boca y aparece como una posibilidad para el choque contra la Academia: entraría por Héctor David Martínez y ese sería el único cambio. En tanto, Gonzalo Montiel, recuperado de una mononucleosis, es llevado de a poco por el Muñeco.

Además, Angileri, no estuvo el fin de semana en Mendoza por el fallecimiento de su padre y ayer no se reincorporó a la prácticas. No hay plazos para su regreso y todo dependerá de cómo se sienta el defensor.

En tanto, de mitad de cancha hacia adelante se especula con que no habría cambios, tras el descollante rendimiento en el 6-1 contra el Tomba. Agustín Palavecino, Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré serán titulares.

El Millonario está por ahora fuera de los puestos de clasificación a los cuartos de final, pero el domingo tiene un cruce clave contra Racing, que lo aventaja por un punto.

La última vez que se vieron las caras, River lo aplastó: le ganó 5-0 en la final de la Supercopa Argentina, a comienzos de mes.