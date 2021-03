Marzo se convirtió en el mes con más fallecidos por coronavirus

miércoles 24 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Día tras día, Misiones no baja de 100 contagios de Covid-19. La cifra se instaló en enero y -dependiendo de cada jornada- oscila entre los 110 y 130. De esta manera, marzo lleva acumulados 2.799 casos y 65 fallecidos a causa de la enfermedad, convirtiéndose así en el mes con más muertos.

Hasta el momento, enero llevaba la delantera en cuanto a fallecidos: había registrado 58 en total. Sin embargo, en 23 días, marzo alcanzó y superó ese número.

La cartera sanitaria provincial informó ayer la muerte de tres pacientes, dos de Posadas y uno de Cerro Azul, todos con comorbilidades. Misiones mantiene ahora 210 fallecidos oficialmente, de los cuales 65 fueron durante este mes. Así y todo, la letalidad en la provincia sigue siendo baja: alrededor del 1,7%.

Sin embargo, no es la única jurisdicción que comenzó a registrar un aumento de fallecidos. La ciudad y la provincia de Buenos Aires habían tenido una fuerte suba a principios de enero, que a mediados de ese mes se estabilizó y continuó así en febrero. Pero de a poco volvieron a subir en marzo.

Córdoba, en tanto, tuvo a fines de febrero su pico, que descendió y nuevamente volvió a incrementarse ahora. En Santa Fe, en tanto, al igual que en Mendoza, el pico se dio a mediados de febrero y tras una leve baja, volvieron a subir los fallecidos.

Los mayores de 70 años ( 8% de la población) explican el 60% de las muertes por la pandemia en la Argentina Los de más de 60 implican el 80%.

En relación al parte provincial, se informó además que hay activos en un total de 39 municipios, siendo Posadas la ciudad que más acumula, seguida por Eldorado y Oberá. Ayer se reportaron 130 nuevos positivos en el parte epidemiológico de Salud Pública, registrados en 18 localidades. Con ellos, el total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 11.300 personas.

En relación a los nuevos contagios, Posadas registró 48, Eldorado 13, Oberá 9, Montecarlo 9, San Vicente 7, 25 de Mayo 6, Wanda 5, Andresito 5, Puerto Iguazú 4, Gobernador Roca 4; Apóstoles 4; Puerto Rico 3; Campo Grande 3; Capioví 3; Leandro N. Alem 3, San Antonio 2; Colonia Delicia 1 y Bernardo de Irigoyen 1.

Del total de casos, 125 tienen nexo epidemiológico establecido y cinco siguen en estudio, según informó la cartera sanitaria a través de su reporte oficial.

En tanto, son 10.001 los pacientes recuperados, de los cuales 106 fueron dados de alta ayer. Además, hay 4.474 personas aisladas preventivamente.

Los contagios no descienden, a nivel país hay un promedio de 7.000 casos diarios y en Misiones no bajan de 100. No obstante eso, la provincia hace tiempo está en un proceso de flexibilización de actividades, turismo, gastronomía, y más.

Conforme avanza el Covid, también lo hace la ocupación de camas en la provincia de Misiones. Sin embargo, no todos los pacientes en internación crítica son por coronavirus. De hecho, no todos están en camas críticas.

“Hoy tenemos un porcentaje de ocupación en toda la provincia de entre el 60 y 70% pero no con casos de Covid exclusivamente sino personas que han requerido internación de alta complejidad, sobre todo en el Madariaga”, indicó la semana pasada el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Máximo número en 50 días

A nivel nacional, otras 153 personas murieron y 9.405 fueron reportadas con coronavirus con marcado incremento en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Se trata del valor máximo en 50 días. Con estos números, preocupa la escalada de la curva de contagios, ya que es la cifra de diagnosticados más alta registrada desde el 2 de febrero. En tanto, la media de casos ya se ubica en 7.351 por día.

El acumulado de fallecidos es 54.823 y 2.261.577 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria nacional indicó que son 3.591 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,2% en el país y del 58,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires (Amba).



Resaltan manejo del dengue en la provincia

Autoridades nacionales destacaron el trabajo que viene realizando Misiones en la lucha contra el dengue. Fue mediante un encuentro vía Zoom entre referentes de vectores de Nación y autoridades sanitarias misioneras, en la que la Provincia relató el trabajo que desarrolla en forma conjunta con los 77 municipios para prevenir casos de dengue y evitar brotes epidémicos en la provincia. Se presentaron las estrategias que aplica Misiones a lo largo del año para prevenir el dengue. Entre ellas, la técnica del mosquito estéril, la colocación de ovitrampas y el Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraaa), además de las herramientas químicas, biológicas y de comunicación. “En Misiones cada caso sospechoso fue tratado como caso positivo”, se señaló.