Inauguraron Juzgado de Instrucción en San Pedro

miércoles 24 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Los habitantes de la localidad de San Pedro celebran la inauguración del Juzgado de Instrucción, servicio que viene a complementar los ya existen, permitiendo a los lugareños nunca más resignarse por no contar con los recursos para pedir justicia. Ayer el servicio se asentó en la localidad para reivindicar el derecho al acceso a la justicia.

El departamento es uno de los pocos en la provincia en contar con un Juzgado Civil del Fuero Universal, un Juzgado de Instrucción, Fiscalías y Defensorías más un juzgado de Paz, garantizando de esta manera que los expedientes que ingresen a alguno de los organismos mencionados puedan ser tratados y resueltos sin la necesidad de que el implicado tenga que trasladarse por cientos de kilómetros y muchas veces, volver sin las respuestas esperadas.

La puesta en funcionamiento del Juzgado de Instrucción se da en el marco de la creación de la Quinta Circunscripción Judicial, siendo el resultado de un trabajo realizado de forma articulada entre los tres poderes del estado, desde el Superior Tribunal de Justicia, el Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Municipal.

La jura de los funcionarios que tendrán a su cargo el Juzgado se realizó el martes, representando un antes y un después para la localidad en cuanto al acceso a la justicia.

Durante el acto, el vicegobernador, Carlos Arce y el intendente, Miguel Dos Santos, destacaron el esfuerzo realizado por el gobierno provincial a fin de atender esta demanda, siendo contundentes las declaraciones de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien trajo a la memoria el recordado “Nunca Más” a modo de asegurar un servicio de calidad y eficiente para los ciudadanos.

“Hoy me gustaría decirles que nunca más un sampedrino tendrá que juntar sus mangos para llegar a un juzgado, nunca más un sampedrino va tener que decir ‘me resigno a pedir justicia porque no puedo llegar’, nunca más porque acá esta la Justicia. Ojala podamos darles la respuesta que se merecen; en caso de que así no fuere, hágannos saber”

En cuanto a los cargos como juez asumió Ariel Belda Palomar; como fiscal de Instrucción, Francisco Insfrán; y como defensor de Instrucciones, Horacio Noguera.