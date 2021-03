Motos, las más involucradas en accidentes de tránsito

miércoles 24 de marzo de 2021 | 0:30hs.

Alcohol al volante, exceso de velocidad por una autoconfianza en demasía y distracciones por el uso del celular son las principales causas que llevan a que se produzcan los accidentes de tránsito.

En enero de este año, el Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones, comenzó a elaborar un informe mensual de las estadísticas de los accidentes de tránsito en la provincia y en lo que respecta a febrero, las motos lideran el ranking de los vehículos involucrados en siniestros viales: de los 179 vehículos implicados en estos hechos 85 fueron motos, 66 autos, tres bicicletas y 25 catalogados como otros, aunque no se especifica.

Las motos también están en la cima de las víctimas mortales por accidente de tránsito. De los 21 fallecimientos que se registraron durante el mes pasado, once circulaban en motocicleta, siete en auto o camioneta y otros tres eran simplemente peatones. Se trata de una tendencia que se repite año a año.

Del informe se desprende que 19 eran hombres y dos eran mujeres. En tanto que el 76,2 (16 personas), falleció en el lugar y el 23,8% (5 personas), lo hicieron luego en algún centro de salud. Pese a ser un período de vacaciones y de la provincia haber recibido una cantidad considerable de turistas, el 100% de los decesos son de personas que viven en Misiones.

Según las estadísticas propias de El Territorio, ya se produjeron 41 decesos por accidentes viales en lo que va del año: 21 motociclistas, trece automovilistas, seis peatones y uno por tractor.

“Ahora estamos con un 95% de circulación de vehículos e inclusive han venido turistas. En el informe se muestra que tuvimos cero muertos que eran turistas, el 100% son personas de Misiones, es nuestra propia gente y es un dato a tener en cuenta. Los accidentes se dan en lugares cercanos de donde viven estas personas. No se le puede echar la culpa al turista que maneja rápido o no conoce las rutas”, sostuvo Luis Di Falco, titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones, en diálogo con El Territorio.

Di Falco señaló que el objetivo de dar a conocer este informe semanalmente es que tanto los ciudadanos comunes como las autoridades conozcan la realidad de la provincia respecto a esta problemática.

“Elaboramos un ranking de localidades con más accidentes y con más víctimas para que de alguna manera trabajen la problemática. Nosotros colaboramos con el aporte teórico, el conocimiento y planes si es que se necesita. El tránsito no es una cuestión delegada y cada municipio tiene que darle la importancia que requiere para solucionarlo”.

En ese sentido, durante febrero hubo tres fallecidos en Posadas y San Pedro, mientras que San Vicente, Montecarlo, Wanda, registraron dos muertes cada una y, por último, con una víctima mortal cada una, Aristóbulo del Valle, Santa Ana, Alba Posse, Candelaria, Cerro Azul, Guaraní, Campo Viera, Bernardo de Irigoyen y Eldorado.

Respecto al tipo de accidente y vehículo involucrado, la mayoría (7) son despistes de auto en solitario y tres son derrapes de motos también en solitario. Le siguen en menor medida auto-moto, colectivo-peatón, auto-camión, entre otros.

“El derrape de moto solo o despiste de auto camioneta solo creció muchísimo, fueron siete, son accidentes con víctimas fatales. Ese resultado tiene que ver con un montón de cosas como el exceso de velocidad, exceso de confianza, el alcohol, los descuidos tecnológicos porque la gente anda con los celulares”, sostuvo Di Falco.

Y agregó: “El alcohol influye mucho en las épocas en que la gente cobra su sueldo o cuando hay partidos de fútbol y la gente sale a celebrar; son fechas complicadas para las estadísticas”.

Por último, destacó que si bien no es muy notoria la diferencia durante enero y febrero de este año se registraron menos accidentes viales que en el mismo período del 2020, cuando aún no estaba decretada la cuarentena.

“Va bajando pero muy lento, necesitamos más trabajo articulado para mejorar esto, más educación, más prevención. Necesitamos tener un plan a largo plazo con muchos objetivos, tenemos muchas localidades que no tienen los alcoholímetros para hacer los controles de alcoholemia y conducir alcoholizado es uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia y el país. Controles que sean más dinámicos, salir a buscar a los infractores”, cerró.