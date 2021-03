Semana Santa: reforzarán controles en los ingresos a la provincia

martes 23 de marzo de 2021 | 13:04hs.

Del 28 de marzo al 3 de abril se celebra Semana Santa y se están reforzando las medidas de bioseguridad en toda la provincia para evitar incrementos de contagios de coronavirus por la cantidad de personas que se mueven en los días considerados como turísticos.

Al respecto, Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, dialogó con El Territorio y comentó cómo se vienen preparando para evitar incremento de casos ante la inminencia de la llegada de la segunda ola.

“Sabemos que habrá un aumento importante de gente por la cantidad de reservas, estamos duplicando el personal para producir la menor demora posible a los turistas y vamos a ser estrictos con los extranjeros para que se cumplan con las normas principalmente en los ingresos a la provincia”, dijo.

Además comentó que en los ingresos a la provincia se duplicará el personal dispuesto tanto en el puesto Centinela como en El Arco, “actualmente hay diez personas en Centinela que se duplicará y en el Arco lo mismo”.

Turnos y vacunación antigripal

Continúa el plan estratégico de vacunación contra el Covid-19 en el país y en Misiones. Ayer llegaron a la provincia 9.600 dosis del componente 1 de la Sputnik V correspondiente al lote de 330 mil que arribó el viernes, las cuales se suman a las 11.400 que fueron enviadas el domingo 14 de este mes, que son del cargamento de las 399.000 dosis adquiridas semanas atrás.



El insumo llegó en horas de la mañana al centro de logística de distribución de medicamentos de Central Argentino, en Posadas. Las dosis serán destinadas para dar continuidad a la vacunación del grupo mayores de 65 años en Misiones que se inscribieron el pasado 10 de marzo. Se espera, en tanto, confirmación para la nueva inscripción a aspirantes a la vacuna que desde ahora será mediante la aplicación para celulares Alegra Med.

Carlos Báez refirió que el sistema de alegra Med ya está listo, “están probando para la solicitud de turnos y una vez que esté todo listo se pondrá en marcha y esperamos que sea antes del fin de semana”

Además se está viendo cómo vamos a hacer con la vacunación antigripal que se establecerá quiénes van a ser vacunados, con los menores no hay problema porque no están siendo vacunados, “con los mayores de 65 años se tendrá que analizar porque no se pueden poner las dos juntas”.

Finalmente destacó que continúa el tratamiento con suero equino, la vermectina y el suero de convalencientes de forma permanente para los pacientes que contrajeron el virus en la provincia.

Alegra Med, la aplicación para los turnos

En Misiones se puso a disposición la aplicación para celulares Alegra Med con el fin de ofrecer atención médica por videollamadas sin necesidad de que el paciente asista de forma presencial al nosocomio.



La app se encuentra disponible en las tiendas de descargas (App Store y Play Store) desde principios de septiembre de 2020 y hasta el momento ya cuenta con más de 5.000 descargas en Play Store. Esta aplicación permite en la actualidad contar con asesoramiento en trámites como receta médica digital -sin necesidad de imprimir-, certificados y pedidos de estudios complementarios. “Todas las consultas son atendidas por médicos clínicos que trabajan en el hospital Madariaga con una excelente visualización”, explicaron desde Salud.