San Pedro ya cuenta con un Juzgado de Instrucción

La localidad de San Pedro, vive un momento de suma relevancia con la puesta en funcionamiento del Juzgado de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial. Este organismo representa un avance histórico para el municipio y localidades vecinas en cuanto al acceso a la justicia.

Del importante acontecimiento, participó la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien junto a demás autoridades pusieron en funciones a un Juez, fiscal y defensor de instrucción.

La nueva circunscripción judicial que fue creada mediante la aprobación de la Ley IV-90 en agosto del 2020, tiene como objetivo satisfacer la demanda de los ciudadanos, garantizando el acceso a la justicia.

El juzgado penal junto a la Fiscalía de Instrucción, funcionará en un espacio remodelado en el mismo edificio del HCD, mientras que la Defensoría Funcionará en barrio Cristo Resucitado.

Durante el acto las autoridades, luego del corte de cinta, descubrimiento de placa y bendición, tuvieron la oportunidad de referirse al hecho, destacaron la decisión política del actual gobierno en favor de municipios que por muchos años estuvieron desatendidos en algunos aspectos, como en este caso el acceso a la justicia. La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, recordando el día por la de la Memoria, Verdad y Justicia, hizo referencia al acontecimiento.

"El Poder Judicial está de fiesta, ojalá podamos darle la respuesta que se merecen, no es menor el dato de que estemos inaugurando el Juzgado de Instrucción un día antes al recordado nunca más, me gustaría decir que nunca más un sampedrino va decir me resigno a pedir justicia porque no puedo llegar, nunca más porque acá está la justicia, estamos cerca" resaltó.

La creación del Juzgado de Instrucciones viene a complementar el servicio que brinda el Fuero Universal, que hace poco más de un año funciona en la localidad, más la ya existente defensoría y el Juzgado de Paz, y pone en valor, el trabajo mancomunado a fin de resolver las necesidades de la población.

En este caso, la municipalidad se hizo cargo de la adaptación del edificio para que allí pueda funcionar el juzgado. Por lo que el intendente Miguel Dos Santos manifestó "Es algo histórico no solo para San Pedro sino para las localidades vecinos que antes estaban muy distanciados de este tipo de servicio, agradezco a nuestro gobernador, a la presidente del Superior Tribunal de Justicia, porque juntos, con el aporte de cada uno, logramos que hoy la localidad esté de fiesta con la inauguración de este importante organismo".

En esta oportunidad, asume el cargo de Defensor de Instrucción de la quinta Circunscripción Judicial, Horacio Noguera, Francisco Insfran como Fiscal de Instrucción y como flamante Juez, del nuevo Juzgado de Instrucción, Ariel Belda Palomar.