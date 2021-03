Las secuelas post Covid: de fatiga a episodios psiquiátricos

martes 23 de marzo de 2021 | 9:36hs.

Hace poco más de un año, cuando el coronavirus era una enfermedad totalmente desconocida y puso en vilo al mundo, era nulo lo que se sabía de sus efectos y consecuencias. Sin embargo, con el paso del tiempo se pudieron conocer sus ataques y las secuelas que producen en el organismo.

A las marcas y complicaciones que dejaba en los pulmones, uno de los órganos que más ataca el Sars-Cov-2, se le suman otros que van desde la fatiga y el cansancio extremo hasta episodios psiquiátricos por sus efectos sobre el sistema nervioso.

“En casos que conozco, de personas que se han infectado, tienen secuelas desde hace seis meses de una adinamia (ausencia total de fuerza física) importantísima, imposibilitados por un cansancio permanente. Otros están con dolores que todas las mañanas cuando se levantan tienen que tomar complejos vitamínicos, más antiinflamatorios y analgésicos”, comentó Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico Zona Sur, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Astrada sostuvo además que se puede presentar un síndrome nefrológico, es decir, que afecta los riñones y los pacientes llegan a una insuficiencia renal y tienen que dializarse. “Luego se van recuperando lentamente hasta que vuelven a tener la suficiencia renal”, acotó.

Por otra parte, se refirió a otra patología post Sars-Cov-1: “Hay también secuelas neuronales, conozco el caso de un paciente que hizo un cuadro psiquiátrico sumado a un cuadro de depresión”.

En esa misma línea, Astrada, señaló: “Hay todo un panorama de situaciones que se van dando, que se van descubriendo a medida que uno sigue el curso de la enfermedad y sobre todo, de la post enfermedad”.

Sin embargo, en referencia a las vacunas, el profesional rescató: “La ciencia ha trabajado de una manera mancomunada y con una eficiencia espectacular, más allá de los temas políticos. Hemos podido paliar de alguna manera esta pandemia”.

Astrada es uno de los casos de la provincia de Misiones que se infectó por segunda vez de la enfermedad. Según él mismo relató, la padeció por primera vez en enero, pero sin presentar síntomas luego de realizarse un hisopado por haber estado en contacto con personas que dieron positivo, fue medicado por Salud Pública con ivermectina y atravesó la enfermedad sin complicaciones.

No obstante, hace alrededor de 16 días empezó a sentirse mal y un nuevo test le confirmó la reinfección. “Empecé con una tos seca y un poco de decaimiento, me hisopé y la sorpresa fue cuando di positivo nuevamente. En esta oportunidad sí tuve síntomas leves a moderados, pero ninguna complicación respiratoria. Tuve cefaleas, mialgias, tos sin expectoración, sin dolor de garganta y fiebre pero no muy importante”, relató.

El médico está dentro del grupo de los mayores de 70 años pero aún no pudo ser vacunado porque en un principio la Sputnik V no estaba indicada para mayores de edad y en una segunda oportunidad, porque estaba cursando la enfermedad, por lo cual se aconseja su aplicación luego de transcurrido unos días de recibir el alta médica.