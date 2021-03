Barili, boda al final de la pandemia y su relación con Cristina Pérez

martes 23 de marzo de 2021 | 0:55hs.

El periodista Rodolfo Barili estuvo invitado a la primera emisión del año del programa ‘PH. Podemos Hablar’ que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé.

Y dentro del formato del ciclo que se caracteriza por lograr un tono intimista y picaresco con sus invitados, la cara del noticiero de Telefé junto a su compañera histórica Cristina Pérez, debió responder la verdad sobre el vínculo entre ellos.

Así, Barili que hoy está comprometido con Lara Piró, contó la verdad detrás de su relación con Cristina Pérez.

El periodista se refirió a la fuerte versión que comenzó a circular en 2019 sobre un romance entre ellos y que hasta hubo un grupo de fanáticos que armó un juego de palabras con sus nombres: ‘Rostina’

Dos años después de esa gran exposición mediática, donde los periodistas eran buscados por los programas y revistas de espectáculos, Barili se encuentra en pareja con Lara Piró, a quien le propuso casamiento en la última Navidad.

Invitado a la nueva temporada de ‘PH Podemos Hablar’, el conductor fue consultado sobre aquella versión que incluso quedó en una especie de mito sobre si en verdad había pasado algo entre ellos.

Primero, hizo referencia a su prometida, a quien conoció a través de un amigo.

“Me dijo que ella (Piró) me había cruzado en la calle y que le había parecido que me había pegado bien la edad. Ella se había separado hacía poco y mi amigo nos propuso vernos. Estuvimos diez días escribiéndonos por Whatsapp. El día que nos vimos estuvimos hablando por seis horas”, contó sobre el comienzo de su historia de amor con su futura esposa.

“Cuando ya atravesaste el desierto de la separación, y de repente el amor te llega a los cuarenta y encontrás a alguien que sueña lo mismo que vos, hay un rayo que te parte y te cambia todo”, continuó Barili y agregó: “Creo que el amor en la adultez es el amor consciente, aunque un amigo del pueblo me dice que estoy tan estúpido como con el amor de la secundaria”.

Por su parte, aclaró que la pareja aún no puso fecha de casamiento porque su objetivo es poder celebrarlo cuando pase la pandemia del coronavirus. “Sin fiesta no me caso, queremos festejar el amor. La firma no la necesitamos, compartir la felicidad es lo más importante”.

Mientras escuchaba con atención las palabras del periodista, Andy Kusnetzoff introdujo el nombre de Cristina Pérez en la charla. “¿Te vuelve loco?”, quiso saber el conductor. Y dio el pie para que Pampita -que también estaba invitada al ciclo de Telefe- preguntara sobre la reacción de su compañera frente a su relación: “¿Está celosa Cristina?”.

“No, muy feliz”, respondió Barili sin dudar.

“Nosotros vivimos muy juntos toda la materia porque nuestra burbuja era ella y yo. Estamos solos en un lugar, son cuatro, cinco, seis horas. Nunca tuvimos tanta intimidad de contarnos absolutamente toda la vida. Y de vivir el proceso del miedo, la pandemia, acompañar a la gente”, continuó sobre cómo transitó el noticiero junto a su compañera. “Tener que hacer el noticiero sin respuestas. Nosotros enfrentamos a la gente, a decirle ‘No sabemos la respuesta. Vamos a buscarla juntos’”.

Y Andy consideró que esa química traspasó la pantalla al punto tal que los televidentes creían que realmente pasaba algo entre ellos. “Es muy loco porque eso terminó con la fantasía de que había una historia entre vos y Cristina. Y en un momento era divertido, quedaba ahí, hasta que lo aclararon”, dijo.

Entonces, Barili admitió que aunque ellos ya lo habían desmentido, hubo quienes se lo siguieron preguntando en complicidad. “Nunca lo contaron, ¿pero pasó...?”, le preguntaban. “No”, volvió a asegurar el conductor. “Es muy simpático eso de creer y desear que dos personas puedan estar juntas”, concluyó Rodolfo derribando el mito del romance con Pérez.