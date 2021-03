“Todos se agrandan contra nosotros”

martes 23 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Un equipo agresivo, que presiona desde el inicio y con una defensa aceitada. Esa es la premisa con la que Agustín Ponissi empezó a darle forma al Tokio versión torneo Federal 2021.



Pasadas cuatro fechas de rodaje en el campeonato, el entrenador empezó a ver lo que pretende y destacó el “sacrificio” y el “trabajo” de todo el plantel, que hoy lidera la región NEA.



“Lo que destaco es que en todos los partidos (los rivales) terminaron debajo de 70 puntos. El único que los superó y nos ganó fue Colón. Regalamos un último cuarto por inmadurez de todos, pero no fue lo que pasó en la cancha. Nosotros estuvimos cerca siempre e iban a terminar debajo de los 70 puntos. Eso habla de una muy buena defensa”, analizó Ponissi tras el triunfo del domingo por la noche de Tokio ante Comunicaciones de Mercedes.



Esa victoria devolvió al Japonés a la cima de las posiciones de la región NEA, pero para el entrenador cordobés tuvo un gusto especial. No tuvo que ver con el resultado sino con lo que su equipo corrigió y con lo que empezó a generar en los rivales.



“Tokio hace un sacrificio muy grande y eso a mí me pone muy contento. Corregimos todos los errores que habíamos tenido ante Colón y eso da tranquilidad, porque es un grupo que trabaja mucho, que escucha y ejecuta bien”, destacó.



La presión en la salida rival, forzar errores y los robos se convirtieron en un sello del equipo posadeño. La intensidad marcó el encuentro ante los correntinos del domingo y Tokio llegó con más aire que su rival a los minutos finales.



Si bien la defensa se convirtió en el punto de partida para Tokio, siempre hay que pensar en atacar, pero eso no le quita el sueño a Ponissi. “En ofensiva fuimos creciendo y mejorando de a poco”, reconoció el entrenador, que ahora pretende tener más variantes y fluidez en la zona rival.



Llama la atención

Más allá de que Tokio arrancó como candidato en la zona debía demostrarlo. Las tres victoria en cuatro presentaciones acreditan que va por buen camino, aunque, claro, todavía falta mucho por recorrer.



“Todo será durísimo, la zona es muy pareja. Hay algo que habla bien de nosotros, que es que todos se agrandan contra nosotros”, avisó Ponissi.



“Equipos que quizás no la meten, con nosotros meten todas. Equipos que defienden mal, con nosotros tienen defensa fuerte y eso habla de nuestro nivel”, agregó el entrenador.



“A partir de ahí (de ser favoritos) tenemos que trabajar. Esto es larguísimo, es una maratón, son 14 partidos. No vamos ni un tercio del torneo, pero tenemos que pensar en notros”, aseguró confiado.



“Cuando le ganamos a OTC holgadamente me fui enojado, pero ahora me fui contento, porque los chicos corrigieron los errores. Este es el Tokio que queremos ver. Faltan cosas por corregir, pero lo que vi me gusta”, cerró el entrenador.



Tokio empezó a mostrar su sello. Es un equipo que genera respeto en el rival y deberá demostrar, partido a partido, que el mote de candidato le queda. El fin de semana tendrá una nueva prueba, ante Sarmiento y en Resistencia, para dejar en claro que el equipo es cosa seria.