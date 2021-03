Descartan variantes en Misiones pero confirman nueva cepa en Ituzaingó

martes 23 de marzo de 2021 | 6:06hs.

Misiones y Corrientes enviaron hace un par de semanas muestras de pacientes infectados con Covid al Instituto Malbrán, de Buenos Aires, para su correspondiente secuenciación. La localidad correntina de Ituzaingó recibió ayer la confirmación de la variante de Río de Janeiro, Brasil. “El Instituto Malbrán identificó la cepa de Río de Janeiro (Brasil) en Ituzaingó, esta no tiene agresividad en cuanto morbilidad, pero sí es de alto contagio” afirmó el ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo.



Por su parte, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, informó que para “las muestras que envió la Provincia en vigilancia epidemiológica, hasta ahora los resultados fueron negativos”.



Herrera Ahuad hizo referencia a las dos muestras remitidas a nivel nacional desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), que funciona en el predio del Hospital Escuela Ramón Madariaga y forma parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios.



“Cuando tenemos algún paciente que viene del exterior y es positivo para Covid, tenemos que enviar la muestra al Malbrán para secuenciar”, habían manifestado desde el Lacmi el 8 de marzo. La información debe actualizarse en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (Sisa).



Si bien se descartaron variantes de Sars-Cov-2 en los dos pacientes testeados y analizados, Misiones envió al Malbrán una tercera muestra de una persona que ingresó al país por un paso clandestino, desde otro país, y por estos días cumple aislamiento.



“Estas muestras obedecen a la sugerencia que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es personas que vienen de otro lugar y dan PCR positivo para coronavirus, se toma esa muestra y se envía al Malbrán”, explicó el primer mandatario provincial y agregó: “La última muestra que se envió es de este fin de semana de una persona que entró ilegalmente a la provincia, esa persona está aislada; y así iremos controlando con PCR a todos los que vengan de otros países”.



El Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica del Sars-Cov-2 (Pais) detectó desde diciembre hasta la actualidad cuatro variantes de Covid en Argentina: la de Reino Unido, la de Manaos y Río de Janeiro y la de California, Estados Unidos.



El virólogo Humberto Debat, miembro activo del proyecto Pais, marcó la diferencia en esa clasificación de variante de interés o de preocupación: “Cuando aparecen ciertas constelaciones de mutaciones que están asociadas a cambios biológicos del virus, y en caso de generarse alguna información adicional epidemiológica que sugiera alguna diferencia significativa con respecto del resto del virus circulante, se empieza a hablar de variantes de interés”.



“Sólo cuando se acumula información epidemiológica y fenotípica, especialmente experimental, que sustente aseveraciones de mayor transmisibilidad o escape inmune se habla de variantes de preocupación. En este momento, según la Organización Mundial de la Salud, existen en todo el mundo únicamente tres variantes que reúnen evidencia epidemiológica y fenotípica para clasificarlas como preocupantes: la de Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Manaos, Brasil”.



Nueva variante en Ituzaingó

Ituzaingó dista apenas 100 kilómetros de la capital misionera, siendo una de las ciudades favoritas para los posadeños por sus playas. Justamente, por esa cercanía, la confirmación de una variante enciende la alarma también en el rojizo terruño.



El Instituto Malbrán de Buenos Aires confirmó ayer el hallazgo de la variante de Río de Janeiro en la ciudad balnearia. Una cepa que, si bien no presenta índices de mortalidad importantes, tiene una alta contagiosidad.



El encargado de comunicar la noticia, fue el ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, quien señaló que “por un lado da tranquilidad y por otro no, primero porque la de Manaos es más agresiva en cuanto a mortalidad, pero la de Río de Janeiro es muy contagiosa, por lo tanto, hay que tener todos los cuidados del caso”.



“Aprovechando que estaba todo el equipo de epidemiología de la provincia, se quiso hacer una prueba de vigilancia activa para ver qué cepa se detectaba. Se tomaron seis muestras de personas que estaban infectadas de coronavirus y se envió al Malbrán. Una de ellas dio positivo para la cepa Río de Janeiro”, señaló Federico Herr, coordinador del Comité de Emergencia Municipal y agregó que el paciente sigue aislado y estable.



Es importante aclarar, que Ituzaingó continúa en fase 3 y no habrá ninguna nueva medida luego de la confirmación de la nueva cepa por parte del Instituto Malbrán.



De acuerdo a los especialistas, la variante de Río de Janeiro o variante P.2 (derivada del linaje B.1.1.28), detectada en Río de Janeiro desde octubre de 2020. Esta variante ya ha sido reportada en nueve países, incluida la Argentina, donde fue detectada por primera vez entre noviembre y diciembre de 2020.



Nuevos contagios en Corrientes

El informe epidemiológico, de la provincia de Corrientes registró este lunes, 71 nuevos casos positivos de coronavirus, de los cuales 32 fueron contagios en la ciudad capital y cuatro en Ituzaingó.



Con esto nuevos datos la ciudad balnearia comenzó un descenso de casos positivos diarios, el miércoles 17 de marzo se registraron 30 casos, el jueves 18 descendió a 11 casos, el viernes 19 llegó 7 casos, ayer sábado 20 se conocieron 10 casos, este domingo solo 9 contagios y hoy lunes 4 casos. Y acumula 968 casos y 14 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Esto actualiza la cifra de casos activos a nivel provincial en 1.460 y los acumulados en 29.097 en todo el territorio provincial hasta ayer.

Variantes de interés y de preocupación

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, también referidos como CDC por las siglas de su nombre en inglés, crearon una clasificación de variantes de Sars-Cov-2: variante de interés, variante de preocupación, y variante de alta consecuencia.



En las redes sociales, el Instituto Pasteur Montevideo describe estas variantes: de interés son aquellas que “pueden” afectar eficacia de tratamientos, diagnóstico, aumentar transmisibilidad o gravedad de la enfermedad. La P2, de Brasil (Río de Janeiro), está en esta categoría. La evidencia muestra que las vacunas protegen con efectividad.



Variantes de preocupación son aquellas para las que “hay evidencia” de más transmisibilidad, hospitalizaciones o muertes, menos efectividad de tratamientos o vacunas. Aquí está la británica, sudafricana y P1, pero no hay estudios definitivos.



Variantes de alta consecuencia: aquellas en las que hay “clara evidencia” de que el efecto de las medidas de prevención, tratamiento y vacunas se reduce significativamente. Actualmente, los CDC aseguran que no hay variantes del Covid 19 que alcancen este nivel.

Con información de

corresponsalía Ituzaingó, Corrientes