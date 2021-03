Reforzarán el control en fronteras y monitoreo de quienes regresen al país

martes 23 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La situación del Covid-19 en la región encendió las alarmas en el gobierno nacional. En este contexto, se realizó ayer una reunión virtual entre los gobernadores de distritos fronterizos con los ministros de Seguridad, Sabina Frederic; de Transporte, Mario Meoni; y del Interior, Eduardo De Pedro. Allí, se acordó el refuerzo con personal de seguridad de las fronteras para evitar el tránsito no habilitado, en especial en los cruces con Brasil, Paraguay y Bolivia. Asimismo, también se dispuso el control estricto de las cuarentenas para aquellos residentes argentinos que regresen al país, a cargo de las provincias y mediante tablero de Migraciones. Otro de los puntos pasó por la insistencia en el desaliento a los viajes al exterior, en el afán de evitar el ingreso de otras cepas de la enfermedad.



Tales objetivos fueron trazados y se aguarda que sean reglamentados mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, se espera, se publique en las próximas horas. Al cierre de esta edición, se trabajaba en algunos detalles de la normativa.



El refuerzo en los controles sanitarios en la frontera representa uno de los pedidos de los mandatarios, para evitar los contagios por las variantes del virus que aquejan a países de la región.



Asimismo, se comunicó que se declarará personal esencial a las personas que cumplen funciones en el control de fronteras, para acelerar el proceso de vacunación.



Otro de los puntos que se acordó y que espera su reglamentación es el desaliento y recomendación de no salir al exterior a los argentinos. Desde Transporte se trabaja en el reordenamiento de los vuelos al exterior.



De la reunión virtual participó el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien hizo hincapié en la situación de Misiones por su condición de provincia fronteriza casi en su totalidad. En este sentido, comentó que se insistió en la vacunación de las fuerzas de seguridad encargadas del control, como también de los camioneros con domicilio en la tierra colorada y del personal de Migraciones. Para ello, se solicitó el envío de más dosis, más allá de las vacunas destinadas para los mayores de 65 años y personal docente.



“Pedimos reforzar la frontera sobre todo en la cuestión clandestina y en los pasos no habilitados. En la reunión ampliada entre ministros y los gobernadores, pedimos la posibilidad de tener refuerzos en las dosis para poder inmunizar a las fuerzas de seguridad y que no represente dentro de las dosis destinadas para la población objetivo”, detalló el mandatario provincial.



A su vez, comentó que se está analizando la incorporación de los transportistas misioneros dentro del grupo de riesgo, para los cuales también se planteará la vacunación, sobre todo de aquellos abocados al transporte internacional con Brasil. “Serían unas 250 personas, y es por una seguridad sanitaria tanto individual como grupal, para evitar el ingreso de otras variantes del virus”, comentó el gobernador a El Territorio.



Inclusive, el pedido abarcó al personal de Migraciones por su contacto con transportistas de los países limítrofes. “Pedimos a Nación no sólo la vacunación para las fuerzas federales, sino que se destine un número de dosis para el personal de Migraciones”, añadió. Y luego justificó: “Si tenemos un brote en Migraciones, los camiones que ingresan al país pueden quedar varados en las playas de estacionamiento de la frontera, y no queremos eso en ninguna zona de la provincia”.



Por último, comentó que la insistencia en el refuerzo en los controles fronterizos por el incremento en los contrabandos de soja. Al respecto, dijo que “tuvimos una reunión con Frederic. Es una cuestión por parte de la Provincia y Nación detectar esta modalidad de contrabando que incrementó. Estamos en constante vigilancia en pasos no habilitados, por el delito que representa y porque puede contagiar a alguien”.

