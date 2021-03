Policías dijeron que se defendieron de un ataque

martes 23 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Los dos policías acusados de matar a un hombre durante un enfrentamiento frente a un hospital del partido bonaerense de San Martín declararon ayer que el fallecido los agredió primero y que ellos se defendieron del ataque, versión que coincide con el relato de al menos cuatro testigos presenciales y refuerza la hipótesis de que actuaron en su legítima defensa.



Los oficiales prestaron ayer por la tarde declaración informativa ante la fiscal de la causa, Gabriel Disnan, quien investiga el homicidio de José Luis González (33).



"Los dos policías dijeron que fueron agredidos y que ellos se defendieron. Uno defendió a su compañero atacado y el otro a sí mismo", explicó al portal Télam una fuente con acceso al expediente, que por ahora está caratulado como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en legítima defensa".



Según el vocero consultado, el relato de ambos oficiales coincide con la versión que aportaron a la justicia al menos cuatro civiles que se encontraban en el Hospital Belgrano, de San Martín, al momento del hecho y presenciaron el enfrentamiento.



Mientras que en las próximas horas se va llevar a cabo la autopsia al cuerpo de González en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.



Dado que la fiscal Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, activó el protocolo para presuntos casos de violencia institucional, los peritajes serán llevados a cabo por expertos del Poder Judicial y de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).



En tanto, el sospechoso aprehendido por el intento de robo a un auto estacionado frente al hospital cometido momentos antes del enfrentamiento entre policías y vecinos del lugar, fue indagado también ayer y luego excarcelado, ya que no cuenta con antecedentes penales.



Las fuentes señalaron que la principal hipótesis apunta a que González y otros vecinos salieron en defensa de este sospechoso cuando se lo llevaban los policías y, en esas circunstancias, se originó el enfrentamiento.



Por otro lado, la fiscal aguarda poder contar con más imágenes de cámaras de seguridad, entre ellas, una versión mejorada de las filmaciones municipales que registraron el momento de los disparos más las de las del hospital.



La principal hipótesis apunta a un caso de legítima defensa no de "gatillo fácil", por lo que los dos policías continúan en libertad aunque bajo investigación, ya que no se descarta ninguna pista.