Está de vuelta

martes 23 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Álvaro Klusener arregló su vuelta a Santa Inés para jugar el próximo torneo Federal A. El delantero fue parte del plantel de la temporada 2019/20 de Crucero en la tercera categoría del fútbol argentino, pero la pandemia hizo que el Colectivero no jugara el torneo de transición y se prepare directamente para este 2021.



En ese contexto, Toti Klusener arregló su vuelta al club para jugar nuevamente en el conjunto de Santa Inés y ayer se sumó al grupo que comanda Carlos Marczuk y que está en la recta final de la preparación de cara al debut, que está previsto para el 11 de abril ante Juventud Unida de Gualeguaychú.



“Estoy tratando de ponerme lo mejor posible. Físicamente vengo bien, pero me falta un poco de ritmo con la pelota y hacer algo de fútbol para ponerme a la par de mis compañeros”, comentó el misionero.



La ventaja para el delantero que hizo inferiores en Estudiantes es que conoce a varios de sus compañeros y también al entrenador, por lo que la adaptación será un poco más rápida.



“Ya sé lo que pide el técnico y cómo trabaja, eso fue algo que tomé en cuanta para volver. Tengo a varios conocidos de la temporada pasada, hay un lindo grupo porque se nota en el ambiente”, contó Klusener.



“Conozco la categoría, sé cómo se juega y es muy difícil”, analizó respecto de lo que será una nueva incursión del Crucero en el Federal A.



En cuanto a las incorporaciones, desde Crucero informaron que la de Klusener fue la última contratación, aunque quedó pendiente el regreso del paraguayo Rodrigo Costa Ferreyra, quien fue parte del plantel 2019/20, pero quien no pudo volver por cuestiones sanitarias y debió quedarse en el vecino país.



Para sumar minutos

Crucero viene de jugar un par de buenos partidos ante Chaco For Ever y mañana jugará contra Sarmiento de Resistencia, en lo que será el segundo amistoso entre ambos, tras la victoria de los chaqueños la semana pasada.



El Colectivero se verá las caras con Chaco For Ever en Santa Inés, el miércoles 31, en su último amistoso previo al inicio del torneo Federal A.



Por otro lado, ayer se oficializó a Dardo Romero como presidente. El ex defensor estaba cumpliendo ese rol de manera interina, pero se realizó la asamblea de socios correspondiente y fue elegido formalmente.