Ocho detenidos por la toma de Municipalidad de Alem

martes 23 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Desde la mañana y hasta la tarde de ayer, manifestantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) mantuvieron bloqueados los ingresos y egresos del edificio municipal de Leandro N. Alem.



A raíz de esto, tanto el intendente Waldemar Wolenberg como un centenar de empleados municipales y contribuyentes quedaron encerrados dentro del establecimiento sin poder salir.



La situación comenzó pasadas las 8 y se extendió hasta cerca de las 19.



Ni bien los manifestantes tomaron el edificio municipal con los empleados y vecinos dentro, se radicó la denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción 5.



Al respecto, Wolenberg dijo a El Territorio al inicio de la manifestación: “Hicimos la denuncia correspondiente, pero por orden de la jueza hay que esperar hasta las 18 y si no liberan recién las fuerzas de seguridad van a desalojar para poder salir junto a todos los compañeros de trabajo de la municipalidad”.



Justamente, pasadas las 18, llegó el director del Centro Judicial de Mediación José Luis Montoto para tratar de mediar la situación, como última alternativa ante la negativa de los manifestantes de retirarse.



No obstante, cerca de las 19, la Policía -junto a Infantería- empezó a desalojar el lugar para que puedan salir los empleados y contribuyentes, momento en el que se registraron empujones y corridas. Hubo en total ocho manifestantes detenidos.



“Es injusto que le hagan esto a toda la gente, nunca nos hemos negado a diálogo y siempre estamos buscando la forma de ayudar pero esto no le hacen al intendente, le están afectado a mucha gente que necesita ir a sus casas”, reflexionó Wolenberg.