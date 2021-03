Fernández: “La discusión sigue siendo desarrollo o especulación financiera”

martes 23 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que “la discusión sigue siendo desarrollo o especulación financiera”, al asumir la presidencia del Consejo del Partido Justicialista (PJ), oportunidad en la que también criticó a la alianza opositora Juntos por el Cambio porque, dijo, “escriben libros donde no son capaces de admitir el desastre cometido”, en referencia al ex mandatario Mauricio Macri.



En un acto realizado en el club Defensores de Belgrano, en el barrio porteño de Núñez, Fernández hizo alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio y dijo que “los que ganaron la elección de 2015 eran cultores de la idea de que, en la división internacional del trabajo, nuestro rol era alimentar al mundo”, lo que provocó que “de nuevo el desarrollo industrial quedara postergado con la caída de 23 mil pymes”.



“Llegamos para volver a industrializarlo, para el desarrollo en cada región de país”, sostuvo el presidente, y amplió: “Para nosotros no es un debate, la prioridad es desarrollarse y distribuir equitativamente. La discusión sigue siendo desarrollo o especulación financiera”, completó.



Fernández contó que, después de las elecciones de 2019, el peronismo heredó “una Argentina muy dañada, en terapia intensiva, que se contagió de Covid”, y manifestó, al destacar la conformación del Frente de Todos: “Ante tanta desgracia era necesario estar unidos y cerca, y la unidad debe ponernos felices”.



“En la unidad logramos el triunfo, fuimos capaces de enfrentar una tremenda pandemia, recuperar economía y trabajo, cuidando la salud de nuestra gente, vacunando a todos los argentinos y argentinas”, sintetizó el primer mandatario.



Fernández indicó que “otros se levantan de la cama, hacen Zoom y critican”, en referencia al encuentro partidario que encabezó ayer Macri, y criticó también que “escriben libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han hecho”.



“Nuestro proyecto es integrador, federal, sin desigualdades, de inclusión y trabajo, que no quiere favorecer la especulación financiera”, remarcó Fernández, y resaltó que el objetivo es “volver a poner en el escenario social” a quien “quedó sumergido en la pobreza o quedó sin trabajo o al empresario que da empleo”.



“Llegamos al mundo de la política para representar a los que no tenían voz, los desposeídos, a los cabecitas negras y descamisados, fuimos el hecho maldito del país burgués pero también el que más alegría le trajo a la inmensa mayoría de argentinos que trabajan”, completó el mandatario.



Tras convocar a todos los jóvenes a “militar con más fuerza que nunca” y resaltar que “hubo muchos en pos de sus ideas que dejaron sus vidas”, Fernández ponderó la unidad del peronismo al advertir que “divididos” permitían que “los sinvergüenzas de siempre se hicieran del poder en desmedro de los que más necesitan”.



Fernández reseñó que con Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón “empezaron a llegar los derechos que los argentinos necesitaban”, en 1946 “la discusión Braden o Perón fue la distribución del ingreso, que aún persiste”, y en 1955 “fue la misma, pero esta vez los más poderosos se hicieron dueños, con sindicalistas presos, nuestro líder exiliado y el cadáver de Evita robado para que nadie la tuviera presente”, pero “dejó esta impronta tan enorme que nadie la olvidó”.



Tras afirmar que la “diferencia” con la oposición es que el peronismo tiene un “proyecto integrador y federal en sus entrañas”, Fernández le pidió al peronismo “más política, más debate y más unidad”.



En el acto de asunción el presidente estuvo acompañado por todos los sectores del peronismo que consensuaron la lista denominada “Unidad y Federalismo”, que representa a los distintos espacios dentro del movimiento justicialista, incluidas agrupaciones como La Cámpora, que había quedado afuera del PJ en 2016.



Bajo la premisa de “unidad en la diversidad”, el Consejo del PJ nacional junto a Alberto Fernández como presidente estará integrado por la vicepresidenta 1ª, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; vicepresidente 2°, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; vicepresidenta 3ª, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; vicepresidente 4°, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; la vicepresidenta 5ª, la diputada nacional Lucía Corpacci; cumpliendo con la ley de Paridad de Género.



Por su parte, Álvarez Rodríguez se mostró “agradecida” por haber sido “honrada con esta posibilidad” de integrar el Consejo del PJ y recordó que concibe el peronismo “desde la cuna”.



Fernández reemplazará a Gioja para cumplir con una tradición partidaria no escrita que marca que, cuando el justicialismo está en el gobierno, el presidente es el que conduce el PJ.