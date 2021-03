“Es evidente que Macri es el jefe político de su fuerza”

martes 23 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró “muy evidente” que el ex presidente Mauricio Macri es el “jefe político” de Juntos por el Cambio, “independientemente de que tiene voces disonantes” dentro de la coalición opositora.



“Macri es el jefe político de su fuerza, eso está claro. Acá hay una fuerza política que es Juntos por el Cambio que tiene un liderazgo claro que es Mauricio Macri. Es muy evidente”, dijo.



En ese sentido, el jefe de Gabinete expresó que “fue muy evidente la presentación del libro (“Primer tiempo”, la semana pasada), en la que se buscó afianzar ese liderazgo, independientemente de que tiene voces disonantes hacia adentro”. Agregó que esas voces disonantes “son parte de la interna que deberán dirimir en ese espacio”.



En otro orden, Cafiero criticó la gestión presidencial de Macri en el sector de viviendas, fundamentalmente porque durante su gobierno muchas no se terminaron ni se entregaron aquellas cuya construcción había sido finalizada o iniciada durante la gestión anterior del Frente de Todos.



“A mí me da mucha pena que viviendas que se habían terminado en el 2015 como eran de un signo político muy marcado, de lo que había sido el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) producto de esa especulación electoral o política el macrismo decidió no terminar, hay muchas viviendas que faltan terminar con muy pocos recursos”, dijo.