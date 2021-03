Para la OMS la desigualdad de acceso a vacunas es grotesca

martes 23 de marzo de 2021 | 6:02hs.

La desigualdad en el acceso a las vacunas contra el Covid-19 entre países ricos y pobres “aumenta” y se vuelve “grotesca”, afirmó ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“En enero declaré que el mundo estaba al borde de un catastrófico fracaso moral si no se adoptaban medidas urgentes para garantizar una distribución justa de las vacunas anticovid. Tenemos los medios para evitar este fracaso, pero es sorprendente lo poco que se ha hecho para evitarlo”, dijo en rueda de prensa.



“La brecha entre el número de vacunas administradas en países ricos y las aplicadas a través de Covax (el mecanismo de la OMS para abastecer a países pobres)sigue creciendo, y se está tornando más grotesca cada día”, expresó.



El sistema internacional Covax, creado especialmente por la OMS, busca abastecer este año de dosis al 20% de la población de casi 200 países y territorios, y también cuenta con un mecanismo de financiación para ayudar a 92 países desfavorecidos.



“Los países que vacunan actualmente a personas más jóvenes, en buena salud y con riesgo bajo de contraer el Covid-19 lo hacen en detrimento de la vida del personal sanitario, de las personas mayores y otros grupos de riesgo en otros países”, apuntó el jefe de la OMS.



“Los países más pobres se preguntan si los países ricos piensan realmente lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La distribución no equitativa de las vacunas no es sólo un escándalo moral, sino también es autodestructiva económica y epidemiológicamente”, insistió.



Y agregó: “Algunos países se apresuran en vacunar a toda la población cuando otros países no tienen nada. Esto puede dar seguridad a corto plazo, pero es un falso sentimiento de seguridad”.



Asimismo, indicó que cuanto más se transmita el virus, es más probable que surjan nuevas variantes del coronavirus, y cuantas más surjan, más probabilidades hay de que evadan las vacunas.



“Mientras el virus siga circulando en cualquier lugar, la gente seguirá muriendo, el comercio y los viajes seguirán perturbados, y la recuperación económica se retrasará aún más”, advirtió.



Israel es el país que más ha vacunado, con prácticamente toda su población elegible que ha recibido la primera dosis de la vacuna y más de la mitad ambas dosis.



Emiratos Arabes Unidos, el Reino Unido, Chile y Estados Unidos son los países que siguen en la lista de aquellos que han inmunizado a la mayor proporción de sus habitantes.



El servicio mundial de distribución de vacunas Covax ha distribuido hasta ahora más de 31 millones de dosis a 57 países.



Sin embargo, no todos los países tomaron el camino de acaparar vacunas, si podían.



Corea del Sur, una nación con medios económicos suficientes como para haber negociado contratos directos con las farmacéuticas, optó por formar parte de la plataforma Covax para una distribución equitativa de las vacunas y esperar su turno.