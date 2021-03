Misiones adhirió a sistema para combatir la violencia de género

martes 23 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Con la visita de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, las autoridades de la provincia de Misiones rubricaron un convenio para la adhesión al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género.



El gobernador Oscar Herrera Ahuad presidió la firma que permitirá avanzar en la elaboración de políticas contra la violencia de género a nivel nacional. Para ello, se procederá al intercambio de información estadística y de registros en materia de género, igualdad y diversidad, en relación a los casos, consultas, denuncias y otros datos de interés vinculados a las violencias por motivos de género



“Hoy estamos dando un paso más en una enorme cantidad de políticas que venimos llevando adelante en forma coordinada”, indicó al respecto la ministra, al tiempo que señaló que el acta firmada ayer “se suma a un sistema integrado que tiene como finalidad articular todos los casos de violencia de género del país, algo que no sucedió nunca y entendemos que es vital para identificar situaciones que quizás no hay forma de sistematizar a nivel provincial o interprovincial, no sólo aquellos casos que estén judicializados, sino aquellos que también intervenimos desde los dispositivos de género e incluso hay que ser ambiciosas y pensar desde el sistema de salud”.



“También va a dialogar con otro sistema que está construido desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el sistema único de denuncias de violencias por motivos de género”, añadió. Además, recordó el anterior convenio que se firmó también con el gobernador Herrera Ahuad mediante el cual se implementa el Programa Acompañar, que otorga el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses a mujeres y LGBTI+ en riesgo por situaciones de violencia de género.



“Hemos charlado con el gobernador la posibilidad de construir en esta primera etapa de los centros territoriales integrales, de género y diversidad, para que Misiones sea una de esas doce primeras provincias”, agregó la funcionaria.



En tanto, el gobernador destacó la relevancia de lo rubricado, puesto que “implica la presencia del Estado nacional con políticas públicas de alto impacto en la provincia. Esto demuestra claramente la visión federal de una problemática que no se da en un solo lugar, sino que corta de forma transversal a toda la sociedad argentina”.



Acompañaron en la ocasión la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; la ministra de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la provincia, Benilda Dammer; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, entre otros funcionarios.