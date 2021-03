Luciana: “me ponen en el rol de mentirosa”

martes 23 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Luego de que Martín Redrado hiciera hablar mediáticamente a su abogado Fernando Burlando sobre un supuesto acoso por parte de Luciana Salazar hacia su persona, la modelo salió al cruce en el ciclo radial Agarrate Catalina.



“Martín me quiere dejar como la loca y no lo voy a permitir. Lo único que me duele es por Matilda. No quiero estar en el lugar de tercera en discordia, porque no lo soy”, dijo la rubia.



Redrado y Salazar volvieron a ser noticia hace unas semanas, cuando ella aseguró que volvieron a estar juntos y él lo negó. “Yo no voy a dejar que me manchen. No tengo ganas de seguir con este tema. Me ponen en el rol de mentirosa, no me gusta”.