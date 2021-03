Cande Tinelli y Coti Sorokin, juntos por España

martes 23 de marzo de 2021 | 6:00hs.

A cuatro meses de haber blanqueado su noviazgo con Coti Sorokin, Cande Tinelli se muestra más enamorada que nunca. De hecho, a poco de haber regresado de sus vacaciones en México, Lelé volvió a hacer las valijas para acompañar al cantante en su gira por Europa. Y, por estos días, se encuentra recorriendo España junto al autor de ‘Color Esperanza’, quien en sus redes sociales se mostró feliz de volver “a las carreteras” de ese país.



La imagen de ambos recorriendo las calles españolas, cada uno con su respectivo barbijo, la compartió el músico. “Había una vez”, escribió en lo que sin dudas representa un guiño para la pareja. Y la hija de Marcelo Tinelli no dudó en responderle con tres corazones acompañados de un “mi amor”.



Claro que este viaje en el que lograron combinar trabajo y romance, no impidió que Lelé volviera a sorprender a sus seguidores con una jugada imagen que estuvo al borde de la censura. La joven se fotografió completamente denuda frente al espejo de un hotel de Bilbao. Y para evitar que la red social le eliminara el posteo, decidió esconder su busto bajo una pequeña línea negra.



Cande y Coti confirmaron su romance en noviembre de 2020, cuando la hija de Tinelli compartió una foto junto al músico en su cuenta de Instagram.



El cantante venía de terminar su matrimonio de 25 años con Valeria Larrarte, madre de los mellizos Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Y el blanqueo de su flamante noviazgo no le habría caído nada bien a su ex. Sin embargo, contra todos los pronósticos, en poco tiempo la pareja se fue afianzando.