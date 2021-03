Solita dijo que no le divierte que la vinculen al alcohol

martes 23 de marzo de 2021 | 6:00hs.

En una charla con Cecilio Flematti, en ‘Vivo el domingo’ por canal A24, Solita Silveyra se refirió a un tema con la que la estigmatizaron hace años:



“Espero que entiendas bien mi pregunta. ¿Cómo te pega cuando el hater en las redes sociales jode con esto de que ‘Solita toma alcohol’?”, le preguntó el conductor y enseguida la actriz recogió el guante. Lejos de su postura descontracturada, se puso seria para hablar de un tema delicado y ríspido.



“No me divierte para nada... Me lo busqué, porque yo armé el negroni con Marcelo (Tinelli). Entonces soy la responsable, pero no me gustaría que pensaran que fue verdad”, remarcó Silveyra y agregó, admitiendo su culpa: “Si jugas con fuego y te quemás, jorabate”.



Solita se refirió así a su paso por el jurado del Bailando de Tinelli, cuando bromeaba con que necesitaba un ‘negroni’, el clásico cóctel italiano.



Lo cierto es que desde mucho antes, los medios vienen indicando que ella tiene un problema con el alcohol. “Nunca fui alcohólica”, había declarado en más de una oportunidad.