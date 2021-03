El misionero Chiquito Romero puso en venta su casa de Manchester

lunes 22 de marzo de 2021 | 17:46hs.

El futuro de Sergio Romero, del Manchester United, es una incógnita. Su continuidad, incluso, no está relacionada a la Premier League y el hecho de que haya puesto en venta la mansión en la que vive con su pareja, Eliana Guercio, refuerza que su futuro está fuera de Inglaterra.

La mansión está ubicada en un recinto donde viven otros integrantes del plantel del y también de su clásico rival, el City. Cuenta con seis dormitorios en suite, un garage donde se pueden guardar hasta tres autos, múltiples habitaciones para invitados y salas de juego con mesas de ping-pong. Esta valuada en 3.500.000 de libras, que serían unos 4.850.982 de dólares americanos.

El argentino, de 34 años, siempre fue el segundo del español David De Gea, pero con la vuelta de Dean Henderson de su préstamo por Sheffield United, perdió su lugar como suplente y ya ni siquiera ataja en copas nacionales. Su último partido fue en agosto del año pasado frente a Copenhague por los cuartos de final de la Europa League.

Tuvo algunos ofrecimientos en el mercado pasado, pero no las negociaciones no llegaron a buen puerto y Ole Gunnar Solskjaer lo incluyó en la lista de futbolistas que pueden jugar el certamen aunque, claro está, no ha tenido participación. Según información del diario The Sun, Chiquito tiene una posibilidad muy fuerte de emigrar a la MLS de Estados Unidos.