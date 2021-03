La justicia busca intervenir en un posible caso de adopción irregular de una niña de 2 años

lunes 22 de marzo de 2021 | 17:39hs.

Con el reciente antecedente de Antonella en Eldorado, un nuevo caso de intervensión de la justicia en la tenencia irregular de padres adiptivos se vive en Misiones, esta vez en Posadas y tiene como protagonistas al juzgado de Familia III, la familia Runke y a una niña de dos años.

Según se pudo saber, el actual padre adoptivo habría tenido una relación con la madre de la niña, por lo que desde un principio asumió las responsabilidades paternales entendiendo que era su padre biológico. Sin embargo, un estudio de ADN confirmó que Pablo Runke no era el padre biológico de la menor.

No obstante ello Runke, junto a su actual pareja, no bajó los brazos e inició los trámites de adopción, teniendo en cuenta que la madre de la menor se encuentra en estado de vulnerabilidad y no podía hacerse cargo de la menor, motivo por el cual la niña estaba viviendo con él. Un dato importante es que la niña fue inscripta con el apellido de su actual padre adoptivo. Ahora, la Justicia intenta llevarse a la menor a otra parte, hasta tanto finalicen los procesos de adopción.

“Ella está desde muy bebita con la familia, su madre le entregó en brazos por lo que no debería haber inconvenientes mientras se realizan los trámites de adopción” explicó Miguel Cristaldo, abogado de la familia Runke.

Sin embargo, el caso fue envuelto en polémica luego de que el juzgado de Familia III realizará una diligencia en la vivienda de la familia Runke con el fin de llevarse a la niña hasta que el proceso de legal de adopción finalizara.

Según se pudo saber, la diligencia no se llevó a cabó dado que los padres ni la niña se encontraban en el domicilio en el momento que llegaron los miembros de la justicia de Familia.

Desde la defensa alegan que “En esta oportunidad, al igual que sucedió en la ciudad de Eldorado (caso Antonella), la justicia toma medidas de manera apresurada, injusta e inhumana para mi sentido y conocimiento”, afirmó Cristaldo.

A su vez, explicó que la decisión fue tomada por parte de la justicia de Familia, es decir a nivel provincial, en tanto la justicia Federal aún no expidió nada al respecto.

“Esta es la segunda oportunidad en que el juzgado de familia III viene a buscar a la pequeña y no se sabe porque”, expresó el profesional, quien luego reflexionó sobre la situación y pidió comprensión humana en el caso.

“La justicia debe entender que se trata de la vida de una pequeña que ve la figura paternal en la familia Runke”, finalizó.