En la última, Aldosivi se lo ganó a San Lorenzo

lunes 22 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Aldosivi logró un gran triunfo como visitante ante San Lorenzo y comenzó a salir del fondo de la tabla de la zona A de la Copa de La Liga profesional.



Grahl (foto), tras un precioso tiro libre, y Rodrigo Contreras, en la última jugada de partido, anotaron para el equipo de Fernando Gago; Franco Di Santo había nivelado transitoriamente en el segundo minuto de descuento para el Ciclón, que no pudo extender su buen presente tras clasificar entresemana a la Fase 3 de la Libertadores.



El equipo de Diego Dabove consiguió un objetivo importante el miércoles al eliminar a la Universidad de Chile en la segunda ronda de la Libertadores, pero no pudo extender su gran momento en el torneo de Primera División, en el que no gana desde el debut del técnico en la jornada inaugural.



Después de aquel 2-1 sobre Arsenal, que dejó buenas sensaciones por el rendimiento en la media hora inicial, el Ciclón se desdibujó con derrotas ante Colón y Central Córdoba de Santiago del Estero y empates con Huracán y Banfield.



Por su lado, el Tiburón cortó una racha de dos derrotas en fila y mejoró la estadística de Fernando Gago como entrenador.